GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek

Emekliye bayram öncesi müjde üstüne müjde geliyor. Zamlı emekli maaşına kavuşan milyonlarca kişiye bir ek ödeme müjdesi daha verildi. 2.000 TL daha ek ödeme maaş hesaplarına yatacak.

Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler zamlı emekli maaşlarını ve Bayram ikramiyesini alma heyecanı yaşıyor. Milyonlarca emekliye devlet tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz binlerce liralık destek sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla emekli maaşlarına yapılan artış sonrası zamlı Maaşlar hesaplara geçmeye başladı. Ama sürprizler bununla da bitmedi başvuru yapan emekliye nakit destek ödemeleri devam edecek. Ramazan bayramı öncesi emekli vatandaşlar bu ödemeler sayesinde resmen rahat nefes alacak. Bayramda torununa harçlık vermeyen emekli kalmayacak.

Cefakar emeklilerin yüzünü Nihayet gülmeye başladı. Peş peşe yapılan zamlar ve erkene çekilen ödemeler sayesinde yaklaşan Ramazan Bayramı emekliler için çifte bayram haline dönüştü. Devlet emekliler için birçok farklı avantaj sunuyor. Önce en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ardından da bayram ikramiyesi ne zam yapılması Ramazan Bayramı öncesi emeklinin yüzünü güldürmüştü. Ancak emekliye sunulan fırsatlar sadece bu kadar değil. Peş peşe yeni müjdeler de geliyor. Bayram öncesi emekliler karşılıksız ve geri ödemesiz destek ödemeleri ile birlikte rahatlayacak. Çünkü emekliye 2000 TL daha ek ödeme müjdesi verildi.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİYE BÜYÜK FIRSAT

Zamlı emekli maaşları hesaplara geçmeye başladı. SSK emeklisi vatandaşlar Dün zamlı maaşlarını hesaplarından aldı. Bugünden itibaren de BAĞ-KUR ve memur emeklisi için ödemeler başlayacak. Aynı şekilde emekliliği onaylanan EYT'liler de ödeme oluyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının yükseldiğini duyurmuştu. Yılbaşında 5.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, AK Parti hükümetinin aldığı karar sonrasında 7.500 TL'ye yükselmişti. Ancak emekliye müjdeli haberler bu kadar değil. Ramazan Bayramı emekli için resmen çifte bayram haline dönüşecek.

2000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla emeklilere karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen emekli bayram ikramiyesi Bu yıl zamlandı. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi Bu yıl 2000 TL'ye yükseldi. Emeklilerin hesabına Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL kurban bayramı öncesi 2000 TL olmak üzere 2023 yılı için toplamda 4.000 TL bayram ikramiyesi yatacak.

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de açıklandı. Zamlı maaşlarını alan emekliye 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemesi 16 Nisan tarihinde Yani yarın yatacak. Tüm emekliler Bayram ikramiyesini aynı gün alacak. Ramazan Bayramı öncesi karşılıksız olarak verilecek olan bayram ikramiyesi desteği emekliler tarafından da büyük sevinçle karşılandı.

ÇOK OKUNAN HABERLER
7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor 7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor
Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek
4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti 4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti
4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın 4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın
Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara
Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek
SON HABERLER
4A, 4B, 4C, EYT kapsamındaki milyonlarca emekliye yeni zam tablosu! 4A, 4B, 4C, EYT kapsamındaki milyonlarca emekliye yeni zam tablosu!
Ev hanımlarına 3.202 TL ödeme! Evde tığ işinden tarhanaya çeşitli işler için Ev hanımlarına 3.202 TL ödeme! Evde tığ işinden tarhanaya çeşitli işler için
Temmuz gelmeden asgari ücret Zammı geldi! 8.506 TL üstüne 3.500 TL! Temmuz gelmeden asgari ücret Zammı geldi! 8.506 TL üstüne 3.500 TL!
O şart artık aranmıyor! E-Devlet'ten başvuran 1.100 TL ödemeyi 1 yıl alacak O şart artık aranmıyor! E-Devlet'ten başvuran 1.100 TL ödemeyi 1 yıl alacak
Altında yeni çıkış! Altını olanlar sabretsin 2.000 TL için tarih verildi! Altında yeni çıkış! Altını olanlar sabretsin 2.000 TL için tarih verildi!
7500 TL ve üstü maaş alan emekliye destek ödemesi: 10 bin TL nakit anında hesaplarda 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye destek ödemesi: 10 bin TL nakit anında hesaplarda
Bakan Bilgin bizzat duyurdu asgari ücretliye 1000 TL ek ödeme kesinleşti! Nisan ayı asgari ücret 9500 TL oldu Bakan Bilgin bizzat duyurdu asgari ücretliye 1000 TL ek ödeme kesinleşti! Nisan ayı asgari ücret 9500 TL oldu
Borç para arayanlara o banka faizsiz verecek! Eşten dosttan istemeye gerek yok Borç para arayanlara o banka faizsiz verecek! Eşten dosttan istemeye gerek yok