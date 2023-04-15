Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler zamlı emekli maaşlarını ve Bayram ikramiyesini alma heyecanı yaşıyor. Milyonlarca emekliye devlet tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz binlerce liralık destek sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla emekli maaşlarına yapılan artış sonrası zamlı Maaşlar hesaplara geçmeye başladı. Ama sürprizler bununla da bitmedi başvuru yapan emekliye nakit destek ödemeleri devam edecek. Ramazan bayramı öncesi emekli vatandaşlar bu ödemeler sayesinde resmen rahat nefes alacak. Bayramda torununa harçlık vermeyen emekli kalmayacak.

Cefakar emeklilerin yüzünü Nihayet gülmeye başladı. Peş peşe yapılan zamlar ve erkene çekilen ödemeler sayesinde yaklaşan Ramazan Bayramı emekliler için çifte bayram haline dönüştü. Devlet emekliler için birçok farklı avantaj sunuyor. Önce en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ardından da bayram ikramiyesi ne zam yapılması Ramazan Bayramı öncesi emeklinin yüzünü güldürmüştü. Ancak emekliye sunulan fırsatlar sadece bu kadar değil. Peş peşe yeni müjdeler de geliyor. Bayram öncesi emekliler karşılıksız ve geri ödemesiz destek ödemeleri ile birlikte rahatlayacak. Çünkü emekliye 2000 TL daha ek ödeme müjdesi verildi.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİYE BÜYÜK FIRSAT

Zamlı emekli maaşları hesaplara geçmeye başladı. SSK emeklisi vatandaşlar Dün zamlı maaşlarını hesaplarından aldı. Bugünden itibaren de BAĞ-KUR ve memur emeklisi için ödemeler başlayacak. Aynı şekilde emekliliği onaylanan EYT'liler de ödeme oluyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının yükseldiğini duyurmuştu. Yılbaşında 5.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, AK Parti hükümetinin aldığı karar sonrasında 7.500 TL'ye yükselmişti. Ancak emekliye müjdeli haberler bu kadar değil. Ramazan Bayramı emekli için resmen çifte bayram haline dönüşecek.

2000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla emeklilere karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen emekli bayram ikramiyesi Bu yıl zamlandı. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi Bu yıl 2000 TL'ye yükseldi. Emeklilerin hesabına Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL kurban bayramı öncesi 2000 TL olmak üzere 2023 yılı için toplamda 4.000 TL bayram ikramiyesi yatacak.

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de açıklandı. Zamlı maaşlarını alan emekliye 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemesi 16 Nisan tarihinde Yani yarın yatacak. Tüm emekliler Bayram ikramiyesini aynı gün alacak. Ramazan Bayramı öncesi karşılıksız olarak verilecek olan bayram ikramiyesi desteği emekliler tarafından da büyük sevinçle karşılandı.