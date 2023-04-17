Bayram öncesi 20.000 TL nakit desteği duyuruldu! Faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz alabilirsiniz

Ramazan Bayram öncesi bayram kredisi kullanmak isteyenler için o bankadan duyuru geldi. 6 ay geri ödemesiz faizsiz 20.000 TL bayram kredisi sunuluyor. Başvuru şartları belli oldu başvuru süresi açıklandı. 3 gün içinde başvuru yapanlar ATM'den 20.000 TL faizsiz kredi alabilecek. Peki, faizsiz bayram kredisi şartları neler? Hangi bankalar faizsiz bayram kredisi veriyor?

Ramazan Bayram öncesi bankalardan peş peşe yeni kredi kampanyaları gelmeye başladı. Türkiye İş Bankası da müşterilerine özel yeni bir faizsiz kredi duyurusu yaptı. Kampanya doğrultusunda nakit ihtiyacı olan İş Bankası müşterileri hemen mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak 20.000 TL faizsiz bayram kredisi alabilecek. İş Bankası faizsiz kredi kampanya detayları da tek tek açıklandı. Başvuru için acele edin çünkü 3 gün sonra başvurular sona eriyor. İşte İş Bankası faizsiz bayram kredisi kampanyası ile ilgili tüm detaylar…

20.000 TL FAİZSİZ 6 AY GERİ ÖDEMESİZ BAYRAM KREDİSİ

Ramazan Bayramı öncesi bayram kredisi kullanmak isteyenler için İş Bankası'ndan duyuru yapıldı. Türkiye İş Bankası Sadece müşterilerine özel olarak 20.000 TL faizsiz 6 ay geri ödemesi bayram kredisi sunuyor. Türkiye İş Bankası bayram kredisi kampanyası kapsamında banka müşterisi olanlar mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden başvurularını yapabiliyor. İş Bankası faizsiz kredi kampanyasında 6 ay geri ödeme yok Herhangi bir faiz uygulaması yapılmıyor. Üst limit 20.000 TL olarak belirlendi ancak kredi kullanma şartlarına uygun olmanız durumunda daha yüksek limitli kredi kullanma şansınız da bulunuyor.

ATM'DEN 20.000 TL NAKİT AVANS ALABİLİRSİNİZ

Türkiye İş Bankası'nın faizsiz bayram kredisi kampanyası nakit avans olarak veriliyor. 15 Nisan tarihinde başlayan Kampanya 30 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Eğer İş Bankası müşterisi değilseniz kampanyaya katılmak için İşCep mobil uygulamasını cep telefonunuza yükledikten sonra Müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklayarak Hemen müşteri olabilirsiniz. İş Bankası faizsiz nakit avans kampanyası bayrama özel olarak veriliyor ve limit 3000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Ancak daha yüksek limitlerde nakit para ihtiyacınız varsa düşük faizli kredi kampanyalarına başvuru yapmanız gerekiyor. İş Bankası faizsiz nakit avans kampanyası kapsamında alacağınız nakit destek ödemesini banka şubelerine gitmeden ATM'lerden hızlıca çekebilirsiniz.