Bayram ikramiyesine yüzde 122 zam! SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'li Nisan’da yaşadı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde. Ramazan Bayramı öncesinde 2023 yılının ilk bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi emekliler ödemeden yararlanacak nokta Ayrıca nisan ayında ilk emekli maaşlarını alacak olan EYT'lilere de ödeme var.

Emekliler bayram ikramiyesi ödemelerine yapılacak zamla ilgili haberleri yakından takip ediyor. 2023 yılı ile birlikte emekli Bayram ikramiyelerinde önemli bir artış olması zaten bekleniyordu. Ancak yaklaşan genel seçimlerle birlikte emekli Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Emekli Bayram ikramiyelerine tarihin en büyük zammı geliyor. Az önce müjdeli haber verildi. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'lilerin alacağı emekli Bayram ikramiyelerine %122'lik artış yapılacak. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyeleri kaç TL olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE REKOR ZAM

Emekli maaşlarına TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak verilen refah payı ile birlikte %30 artış yapılmıştı. Emekliler yılbaşında maaş zamlarını cebine koyarken şimdi gündemde emekli Bayram ikramiyeleri zammı var. EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca emeklinin emekli maaşı almaya başlayacak olması aynı zamanda yaklaşan genel seçimler nedeniyle emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili hazırlıklar da başladı. AK Parti emeklilerin gönlünü kazanabilmek için maaş Bayram ikramiyelerine ciddi bir artış yapmayı planlıyor. Gelen ilk bilgilere göre de emekli Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı %122 olacak.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı'na doğru yavaş yavaş geri sayım başlarken milyonlarca emekli bayram öncesi alacakları Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri ile ilgili masada birden fazla formül var. Emekliye verilecek olan bayram ikramiyesinde %122'lik bir artış yapılacağı iddia ediliyor. Bu durumda bayram ikramiyesi 2500 TL'ye kadar yükselecek. Yine diğer bir iddia ise iki bayram öncesinde verilecek emekli Bayram ikramiyesinin toplam miktarının 5.500 TL olacağı yönünde.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bayram ikramiyesi ile ilgili görüşmeler bir süre ertelenmişti. Ancak hükümetin gündeminde mart ayı sonuna kadar bayram ikramiyesi olacak. Zaten nisan ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı'ndan Bir hafta önce ödemeler yapılacağı için mart ayı sonuna kadar bu durumun karara bağlanacağı düşünülüyor. Emeklinin de beklentisi en az 2500 TL bayram ikramiyesi. Bu beklentinin gerçek olması durumunda toplamda verilecek rakam 5.000 TL'ye yükselecek.