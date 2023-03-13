Bayram ikramiyesinde sıcak gelişme! Artık emeklilerle birlikte asgari ücretli de alacak

Emekli bayram ikramiyesi zammı milyonlarca emekli vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Uzun süreden beri emekli vatandaşlara sağlanan ödeme devlet tarafından dini bayramlar öncesinde hesaplara yatıyordu. Ancak bu yıl asgari ücretlilere de bayram ikramiyesi sürprizi gelecek. Emeklilerle birlikte asgari ücretlilerde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi alabilecek. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken emeklilerin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyesi kararında. Herkes yeni Bayram ikramiyesinin açıklanmasını bekliyor. Ramazan Bayramı öncesi emeklinin hesabına yatacak olan bayram ikramiyesi ile ilgili başka bir müjdeli haber daha var. Bu yıl sadece emeklilere değil aynı zamanda asgari ücretlilere de bayram ikramiyesi ödenmesi gündemde. Yani milyonlarca Asgari ücretli de emekli ile birlikte Ramazan Bayramı'nda çifte bayram edecek. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ve asgari ücretli ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Ramazan Bayramı öncesi heyecanla beklenen bayram ikramiyesi ödemesi ile ilgili birçok soru işareti bulunuyor. Öncelikle Bayram ikramiyesinden kimlerin faydalandığı merak ediliyor. Mevcut durumda bayram ikramiyesi emekli vatandaşlarla birlikte dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Yani Nisan ayında bir değişiklik yapılmazsa yine emekliler ve dul ve yetim aylığı alanlar Bayram ikramiyesinden yararlanacak.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Asgari ücretle çalışanlar da devletten bu konuda uzun süreden beri destek bekliyor. AK Parti hükümetinin seçim öncesinde bayram ikramiyesi konusunda çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Ancak şu anda yapılan çalışmaların sadece emekliye verilecek Bayram ikramiyesine yapılacak zamla ilgili olduğu öğrenildi. Yani şu an için asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde herhangi bir çalışma yürütülmüyor.

Ancak genel seçimler asgari ücretlileri de bu konuda heyecanlandırıyor. İlerleyen günlerde yeni bayram ikramiyesi miktarının açıklanması ile birlikte bu konuda netliğe kavuşmuş olacak. Özel sektörde şirketler kendi tercihleri doğrultusunda çalışanlarına bayram ikramiyesi yardımı yapabiliyor.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar kaç TL olacak? Henüz Bayram ikramiyesinin net rakamları açıklanmadı şu anda ödeme 1.100 TL üzerinden yapılacak gibi görünüyor. Ancak Nisan ayının ortalarına doğru bu konunun da netlik kazanacağı tahmin ediliyor.