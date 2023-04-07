Bayram ikramiyesi kime, ne zaman yatacak? Tek tek herkes için tarihler netleşti!

Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi zammındayken net zam belli oldu ve 900 TL yapıldı. Buna mukabil 2.000 TL olan Ramazan ve Bayram ikramiyelerinin kimlere hangi tarihlerde yatacağı da belirlendi. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak belli mi? İşte bayram ikramiyesine dair tüm detaylar...



Ramazan Bayramı’nın eli kulağındayken ikramiyelerin hesaplarda olacağı gün de iple çekiliyor. Emekli vatandaşlar, SSK’lılar, Bağ-Kur’lular, Emekli Sandığı, EYT’li ayrılmaksızın bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler. Buna ek olarak dul ve yetimler, şehit yakınları ve gaziler, engelli ve yaşlılık aylığı alanlardan şampiyon sporculara, geçici koruculara ve öğrencilere kadar daha birçok vatandaşın senede iki kere yatan bayram ikramiyelerinden faydalanması mümkün olacak. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi kime ne zaman yatacak?



2023 BAYRAM İKRAMİYESİ YATMA TARİHLERİ



Milyonlarca vatandaşın yararlanabildiği bayram ikramiyeleri bu sene 2.000 TL oldu ve senede iki kez olmak durumuyla toplam 4.000 TL hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ise tek tek kimlerin ne zaman Ramazan Bayramı ikramiyesini alacağı açıklandı. Açıklamaya göre Ramazan Bayramı yatma tarihleri şu şekilde:



SSK kapsamında olan vatandaşlardan ayın 17, 18, 19, 20’sinde ödemesi yatanlara 14 Nisan tarihinde yatırılacaktır.



21, 22 ve 23’ünde hesabında maaşını gören vatandaşlar için ödeme tarihi 15 Nisan olacaktır.



24, 25 ve 26’sında aylığını alan SSK emeklisi ise 16 Nisan tarihinde Ramazan Bayramı ikramiyesini görecektir.



Bağ-Kur’lu vatandaşlar ise 25 ve 26’sı maaş alıyorsa 17 Nisan tarihinde; 27 ve 28’inde aylığı yatıyorsa 18 Nisan tarihinde bayram ikramiyesi ödemelerini alacaktır.



4C’liler, yani Emekli Sandığı’na bağlı olan vatandaşlar ise Ramazan Bayramı ikramiyesini 19 Nisan tarihinde hesaplarında görebileceklerdir.