Bayram ikramiyesi kapsamı değişti! 2000 TL ikramiye ödemesi onlara da yapılacak

Emeklilerin nisan ayında hem zamlı bayram ikramiyesi hem de Zamlı maaş ödemesi alma heyecanını yaşarken bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri De Yaşanıyor. Milyonlarca emeklinin cebine bu ay en düşük emekli maaşı olarak zamlı 7.500 TL bayram ikramiyesi olarak da 2000 TL ödeme girecek. Zamlı maaşlar tahsis no son hanesine göre hesaplara yatacak. Zamlı bayram ikramiyesi ise 17 Nisan tarihinde tüm emeklilere ödenecek. Ancak bayram ikramiyesi müjdesi o kişiler için de geldi.

Emekli maaşlarına Geçtiğimiz günlerde yapılan güncellemenin hemen ardından Bayram ikramiyesine de zam yapılmıştı. Bir yandan da milyonlarca EYT'li vatandaş ilk maaşlarını alma heyecanını yaşıyor. Emeklinin cebine nisan ayında girecek en az ödeme 9.500 TL olacak. En düşük emekli maaşı olarak 7.500 TL bayram ikramiyesi olarak da 2000 TL devlet tarafından emeklilere bayramdan önce ödenecek. Ancak bu defa bayram ikramiyesi müjdesi gaziler ve Ölüm aylığı alanlar için de geldi. 2023 emekli bayram ikramiyesi kapsamı genişledi. Artık onlar da bayram ikramiyesi alma şansına sahip olacak.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA VE GAZİLERE DE BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekli maaşına yapılan artışla birlikte ölüm aylığı alan kişilerin maaşlarında da artış olmuştu. Ayrıca yapılan düzenleme ile Gazi maaşları da asgari ücret seviyesine çekildi. Yani hem Gaziler hem de Ölüm aylığı alanlar nisan ayında zamlı maaşı almış olacak. Ancak bir müjde daha verildi. AK Parti hükümeti emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin kapsamını genişletti. Geçtiğimiz yıllarda sadece emeklilere ödenen emekli bayram ikramiyesi Bu yıl gazilere ve Ölüm aylığı alanlara da verilecek. Yani gaziler ve Ölüm aylığı alanlar 17 Nisan'da bayram ikramiyesi alma şansına sahip olacak. Bayram ikramiyesi ödemesi 2000 TL olarak hesaplara yatacak.

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Yaklaşan genel seçimler öncesi AK Parti hükümeti peş peşe düzenlemelerle gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjde üstüne Müjde verirken bu defa 2.000 TL bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 17 Nisan tarihinde hesaplara yatacağının açıklanması sonrasında emekliler dışında bazı kişilere de bayram ikramiyesi müjdesi verildi. Bu yıl emekli bayram ikramiyesi SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan kişilere ek olarak Ölüm aylığı alanlara, gazilere, şehit yakınlarına bir gül güvenlik korucularına, Muharip gazilere, şampiyon sporculara ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara da ödenecek. Yani Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca kişinin hesabına bayram ikramiyesi ödemesi yatacak.