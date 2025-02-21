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Bayram ikramiyesi için son dakika yüzde 62 zamla 13 bin TL oluyor

Bayram ikramiyesi için son dakika gelişmesi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu yanıt buluyor. Bayram ikramiyesi için son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Bayram ikramiyesi için son dakika yüzde 62 zamla 13 bin TL oluyor

Bayram ikramiyelerine ilişkin önemli gelişme yaşanıyor. Meclise gelerek kararı verilecek Bayram ikramiyesi için son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bayram ikramiyesi için yüzde 62 zam talebi geldi.

Hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl emekli maaşları bir türlü istenilen seviyeye çıkmıyor. Emekli ikramiyesiyle ilgili, Emeklilerin en net gelir kapısı olsa da verilen para emekliyi pek mümkün olmuyor. Ak Parti'den emekli ikramiyesiyle ilgili iç acısı açıklamalar gelmese de CHP kanalı mecliste emekliler için bayram ikramiyesi sürprizi yapmak istiyor.

16 milyon emekli bekliyor!

16 milyon emekli, mecliste bayram ikramiyesini konuşacak. Yüzde 50 zama rağmen 3 bin TL çıkarılan emekli ikramiyeleri bu sene ne kadar zamlanacak merak ediliyor. Hem ramazan hem kurban bayramında ödenen emekli ikramiyesi için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Emekli maaşlarıyla ilgili tüm hesaplar 3000 TL üzerine gelecek zamla yapılıyor. Yüzde 15.75 zamla 3 bin 472 TL seviyesi yada yüzde 50 zamla 4.500 TL olması bekleniyor. Ancak bugün kulisler bambaşka bir rakama ilk defa evrildi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ Asgari Ücret'in yüzde 62'si olmalı!

2018 yılında ilk defa verilen bayram ikramiyeleri, o dönemde Asgari Ücretin %62'sine denk geliyordu. Bugün ise 3000 TL verilen ikramiyeler yüzde 13 seviyesinde. Emeklilerin bayramda temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmesi 2025 yılı için yeni bir sürprizi beraberinde getirdi. Özellikle alım gücünün çok düşmesiyle Asgari Ücret'in %62'si olsun süreci mecliste görüşüleceği öğrenildi.

Bu kanun teklifinde Emekli maaşlarıyla ilgili de en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkartılsın kanun teklifi bulunuyor. Ancak öncelik Emekli bayram ikramiyeleri Asgari Ücret oranına endekslenmesi düşünülecek. Kanunu teklifini veren ise CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in olduğu öğrenildi.

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