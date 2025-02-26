Bayram ikramiyesi için son 2 gün! Bunu yapmayan alamaz

Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olarak belirlendi. Emeklilik başvurusu yapmayan ancak yapmayı planlayan vatandaşlar, bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamalı.

Bayram İkramiyesi İçin Beklenen Tutarlar

2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmasa da, SGK uzmanları, bayram ikramiyesinin mevcut enflasyon oranlarına göre artış göstereceğini öngörüyor. 2024 yılına ait enflasyon verilerine dayanarak, 3 bin TL civarında olan bayram ikramiyesinin, 4 bin TL'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kimler Bayram İkramiyesi Alabilir?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil, aynı zamanda dul, yetim ve şehit yakınları gibi farklı hak sahiplerine de ödeniyor. 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı yasa, bu ödemeyi genişleterek daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamıştı. Emeklilerin yanı sıra SGK'dan gelir veya aylık alan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.

28 Şubat'a Kadar Başvuru Yapmalısınız!

Emekli olmak için Mart ayında başvuru yapanlar, bayram ikramiyesini alamayacak. SGK uzmanı Emin Yılmaz, "Başvuru 28 Şubat'a kadar yapılmalıdır. Eğer Mart ayında başvuru yaparsanız, Nisan'dan önce maaş bağlanmayacağı için bayram ikramiyesi alamazsınız," uyarısında bulundu. Emekli olmak isteyenlerin, bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulanıyor.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

2025 yılı Ramazan Bayramı 30 Mart'ta kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise bayramdan bir hafta önce, 23-24 Mart tarihlerinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik artışla ikramiyelerin 3 bin TL'ye yükseldiği göz önüne alındığında, 2025 yılı için de benzer bir artış bekleniyor.

Kaynak: gazeteoku.com