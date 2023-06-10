Bayram harçlığı 4000 TL çıkıyor! Aile Bakanlığı başvuruları son günler

Aile Bakanlığı, bayramdan önce vatandaşları sevindirecek önemli bir müjdeyi duyurdu. Yapılan duyuruda, 4.000 TL destek ödemesi verileceği açıklandı ve bu ödemeden kimlerin faydalanabileceği ile nasıl alınabileceği konusunda detaylar paylaşıldı.

Aile Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların enflasyonla mücadelelerinde önemli bir rol oynayarak büyük katkılar sağlamayı amaçlayan yeni projeler üzerinde çalışmaktadır. Pandemi sonrasında, bakanlık bugüne kadar milyarlarca TL değerinde destek sağlamak için daha fazla destek ödemesi yapmıştır. Ödeme günleri, ödemeden faydalanacak kişinin T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

2023 YILI HAZİRAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyurular, 2023 Haziran ayı için süren destek ödemeleri hakkında bilgi vermektedir. Bu duyurulara göre, 2023 Haziran ayında başvuruda bulunan kişilere 4.000 TL nakit destek ödemesi yapılacaktır. Ödemeler, başvuruları onaylanan kişilerin T.C. Kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenerek ilgili hesaplara yatırılacaktır.

4000 TL YARDIM VERİLECEK

Yeni sosyal yardım paketinden yararlanmak isteyenlerin başvuruları 1 Temmuz tarihine kadar alınacak ve başvuruların bu tarihte sona ereceği belirtilmektedir. Başvuruları onaylanan kişilere, 2023 Temmuz ayında T.C. Kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenen günlere 4.000 TL tutarındaki destek ödemeleri hesaplarına yatırılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyenler, belirli koşulları sağladıkları takdirde başvurularının hemen onaylanacağını bilmelidir.

Ancak her müşteriye sosyal destek paketinden yararlanma onayı verilmemektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu ödemeler için belirli koşullar belirlemiş ve bu şartları sağlayan dar gelirli ailelerin destek ödemelerinden faydalanabileceklerini vurgulamıştır. Başvuracak kişilerin ailedeki kişi başına düşen gelirin 2023 asgari ücretin 3’te 1’i düzeyinde olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan dar gelirli aileler, bakanlıktan destek ödemelerine yönelik başvurularını yapabileceklerdir.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE SONA ERECEK

Sosyal yardım paketi çerçevesinde özellikle çocuklu hanelere öncelik verilerek, çocukların eğitim ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Başvuruların 1 Temmuz tarihinde sona ereceği belirtilmiştir. Bu destekler, toplumda eşitliğin sağlanması ve refah seviyesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hayatlarındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına belirli tarihlerde çeşitli başlıklar altında birçok farklı kapsamlı destek ödemesi yapmaktadır. Güncel destek ödemeleri duyurularını kaçırmamak için haber sitemizi takip etmenizi öneririz.