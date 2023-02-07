Başvurusunu Yapanlar Borçlarından Kurtulacak: PTT borç kapatma desteği

PTT kredi borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara olanak sağlamak için başlattığı yeni kampanyasında emeklilere uygun şartlarda borç kapatma desteği sağlayacağını açıkladı. Daha önce görülmemiş bir kampanyaya imza atan PTT bu ekonomik olarak zor günlerde emekli vatandaşların yanında oluyor. Daha fazla detaylar haberimizin devamında…

PTT’den Emeklilere Borç Kapatma Fırsatı

PTT yeni duyurduğu kampanyasında emekli vatandaşlara borç kapatma kredisi verileceğini açıkladı. PTT borç kapatmak isteyen emekli vatandaşlara büyük fırsatlar sağlıyor. Emekli vatandaşlar borçlarını kapatabilme imkanı bulacak. Borcunu kapatmak isteyen emekli vatandaşlara özel şartlar bulunacak. Kredi kartı ve kredi borcu olan emekli vatandaşlar habere özellikle dikkat etmeliler. PTT kredi kartı ve kredi borcunu kapatmak isteyen vatandaşlara düşük oranda faiz imkanı sunuyor. Kredi kartı ve kredi borcu olan emekli vatandaşlar düşük faiz oranları ile borcunu yapılandırıp kapatabilecekler. Ayrıca PTT, düşük faiz oranları ile borç yapılandırma imkanı ile beraber kredi desteğinde bulunacak. PTT’nin duyurduğu bu kampanya ile detaylar haberimizin devamında…

PTT’nin Emeklilere Özel Borç Kapatma Kredisi Detayları

PTT yeni duyurduğu kampanya ile kredi kartı ve kredi borcu olan emekli vatandaşlara özel borç kapatma kredisi sağlayacağı duyuruldu. PTT duyurduğu haberle borcu olan emekli vatandaşlara düşük faiz oranları ile geri ödeme olanağı sağlayacağını duyurdu. PTT tarafından çekilebilecek olan kredi tutarının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. PTT tarafından yapılandırmanın koşullarıyla ilgili bir bilgilendirmede henüz yapılmadı. PTT’nin yakın bir tarihte açıklaması bekleniyor. PTT emekli vatandaşların yanında olarak son zamanlarda hayat şartlarının iyice zorlanması ile hayatlarına ekonomik açıdan zor devam emekli vatandaşların yanında oluyor ve kredi kartı ve kredi borcu olan vatandaşlara borçlarının yapılandırılması ve rahat bir nefes alması adına çözüm yolları üretiyor.

Vade Seçenekleri ve Faiz Oranları

Borcunu kapatmak isteyen emekli vatandaşlara özel gerçekleştirilen bu kampanyada borcundan kurtulup rahat bir nebzede olsa rahat nefes almak isteyen emekli vatandaşlara özel şartlarda borç kapatma desteği sağlanıyor. PTT 36 ay vade ve düşük faiz oranları ile birlikte başka bankalara kredi borcu veya kredi kartı borcu olan emekli vatandaşlara yapılandırılarak ödeme imkanı sunacak. Birçok emekli vatandaşın yararına olacak olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız bu doğrultuda bir adım atması ve borç yapılandırma hakkında destek alması gerekmektedir. Ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşlara yardımcı eli uzatan PTT, emekli vatandaşların borçlarını kolay bir şekilde kapatmaları adına avantajlar sunuyor. PTT 36 ay vade ile %3,09'dan başlamakta olan faiz oranlarıyla ile birlikte borç yapılandırılması fırsatı sağlanıyor.

Borcu Olan Emeklilere Avantaj

PTT, yeni duyurduğu kampanya ile beraberinde düşük faiz oranları ile beraber vatandaşlara borç yapılandırma imkanı sağlıyor. Enflasyon artışlarından dolayı ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde bir emekli maaşı ile geçinmeye çalışan emekli vatandaşlar hayatlarını devam ettirebilmek adına kredilere veya kredi kartlarına başvuruyor. Nitekim öyle bir hal alındı ki artık emekli vatandaşlar çekmiş oldukları kredileri kullandıkları kredi kartlarını ödemekte zorlandığı noktaya gelmeye başladılar. PTT duyurmuş olduğu yeni kampanya ile borcu olan emekli vatandaşlara borçlarını çok düşük bir faiz oranı ile 36 ay vade ile yapılandırma imkanı sunması emekli vatandaşları bir nebzede olsa rahatlatma imkanı oldu. Emekli vatandaşlar borçlarını düşük faiz ile yapılandırma imkanı bulmuş oldular.