Başvuruları unutmayın! Mayıs’ta 1250 TL destek ödemeleri yatacak!

Vatandaşların ekonomik koşullarının zorlayıcı olduğu bu dönemlerde yapılan destek ödemeleri birçok noktada rahatlık sağlayabiliyor. Aile Destek Ödemeleri düzenli olarak yatmaya devam edecek. Mayıs ayında ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ise bir an önce başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Mayıs ayında ne zaman hesaplara yatacak? Aile Destek Ödemeleri Nisan ayı hesaplara geçti mi? Aile Destek Ödemeleri başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte Aile Destek Ödemeleri hakkında detaylar...



Ödeme takvimlerinde zaman zaman değişiklikler meydana gelebiliyor. Mayıs ayında yapılacak olan Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak merak ediliyor. 3294 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen SYDV’ler üzerinden de gerçekleştirilebilen Aile Destek Ödemeleri başvuruları tüm vatandaşlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Peki, Aile Destek Ödemesi şartları nelerdir?



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sağlanan ödemeler için Mayıs ayı takvimi henüz netleşmedi. Ancak sorgulamaları yapmak için şu ekrandan kontrol sağlanabilmektedir: https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu



Nisan ayı Aile Destek Ödemeleri yattı ve birçok ihtiyacı olan aile bu sosya ve ekonomik destekten yararlandı. Toplamda 645 milyon 269 bin 922 TL hesaplara geçti. Peki, Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi almak isteyenler nasıl başvuru yapacak?



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURUSU E-DEVLET



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ödemelerle ilgili açıklama yapan Bakan Yanık, gerçekleştirilen sosyal yardımlardan Aile Destek Ödemelerinin çocukların sağlığı birey olarak yetişirken aile ortamında, aile bütünlüğü sağlanırken korunması gerektiğini vurguladı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Ödemeleri başvurusunu yapmak için SYDV (Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları) üzerinden başvuru yapmanın bir seçenek olması gibi e-Devlet platformundan da müracaatlar gerçekleştirilebilmektedir.



AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?



Aile Destek Ödemelerine ihtiyacı olduğunu düşünen tüm haneler müracaat edebilmektedir. Sosyal yardımdan yararlanmak için müracaat edilmesinin ardından ödemeler başlar ve aylık olarak hesaplara yatırılabilir. Türk olmayan ve mavi kart sahibi olan vatandaşların yararlanabileceği ödemelerde yerleşim adresi yurt dışında olan ve 18 yaşı geçmemiş olması gerekmektedir.



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?



Ailedeki kişi sayısına denk gelen gelir miktarına bakılarak ödemeler yatar. Bunun için de 450 TL düşen ailede ödeme miktarı 1250 TL’dir. Kişi başına düşen gelir seviyesi 450 – 911,15 TL arasında bulunuyorsa alınacak destek ödemesi 1.100 TL’dir.



911,15 ve 1372,30 TL arasında düşen gelir seviyesi için haneye 950 TL ödeme geçer. Eğer gelir seviyesi bir kişi için 1372,30 – 2835,60 TL aralığında ise ödeme miktarı 850 TL’dir. 12 ay süren ödemelere ek olarak “Çocuk Destek Bileşeni”nden yararlanılabilmektedir. Aile Destek Ödemesi diğer sosyal yardımlardan faydalananlara da yatabilmektedir.