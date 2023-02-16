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Başvurular CİMER'den başladı! Devlet hane başına 15.000 TL taşınma yardımı veriyor

Devlet hane başına 15.000 TL yardım ödeyecek. Başvurular CİMER'den başladı. Başvuru şartları ve detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Başvurular CİMER'den başladı! Devlet hane başına 15.000 TL taşınma yardımı veriyor

Devletin sağladığı sosyal yardım ödemelerine bir Yenisi daha eklendi. Hane başına 15.000 TL taşınma yardımı verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sosyal yardımın detaylarını ve başvuru şartlarını bizzat açıkladı. Sadece o illerde yaşayan kişiler bu yardımdan faydalanabilecek. Peki, taşınma yardımı başvuru şartları neler? Kimler taşınma yardımı alabilir?

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremden neredeyse 14 milyona yakın kişi etkilendi. Can kaybının 40.000'e yaklaştığı deprem felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da deprem bölgesine ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin sağlayacağı destek ödemeleri hakkında da bilgi verdi. Bu yardımlardan biri de hane başına verilecek olan 15.000 TL'lik taşınma yardımı oldu.

KİMLER ALABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen 11 ilde yaşayan vatandaşlar için taşınma yardımı verileceğini açıkladı. Depremde evleri zarar gören ya da ağır hasarlı olan vatandaşlar bu yardım için başvuru yapabilecek. 15.000 TL taşınma yardımı depremzedelere ilk etapta ödenecek olan yardım olarak belirlendi. Bunun yanında devletin depremden zarar gören vatandaşlara kira desteği de olacak. 15.000 TL yardım için başvuru şartları da açıklandı.

CİMER’DEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Afet bölgesinde yaşayan ve taşınmak isteyen vatandaşlar CİMER üzerinden başvuru yaparak 15.000 TL taşınma yardımı alabilecek. Deprem bölgesinde olan herkes bu yardım için başvuru yapabilecek. Başvuru sayfası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. T.C kimlik numarası ve şifre ile CİMER'e giriş yaptıktan sonra başvuru sayfasına ulaşabilir buradaki formu doldurabilirsiniz. Taşınma yardımı ödemelerinin Şubat ayı sonuna kadar hesaplara geçeceği öğrenildi.

Ayrıca deprem nedeniyle evsiz kalan ve kirada oturmak zorunda kalan vatandaşlar da yine başvuru yaparak devletten kira yardımı alma şansına sahip olacak. Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek hem taşınma yardımı hem de kira desteği ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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