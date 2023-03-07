Başvurular bitmeden yetişin! Karşılıksız 1.500 TL ödenecek!

Devlet desteği, dar gelirli vatandaşlara sağlanmaya devam ediyor. Devlet desteğinden faydalanabilecek vatandaşlar başvuruyu nereye yapacak? Devlet desteğinden yararlanabilecek vatandaşlar kimler? Aile desteği ödemeleri hakkında detaylar...



Vatandaşlardan devlet desteği almak isteyenler e-devlet üzerinden yaptığı başvuru ile 1.500 TL ödeme alacaklar. E-devlet destekli olarak alınan nakit sayesinde acil gereken ihtiyaçlarınızı alabilir ya da ay sonunu getirmekte sıkıntı yaşıyorsanız hemen çözüm bulabilirsiniz. Ziraat Bankası aracı olarak vatandaşların hesaplarına yatıyor. Peki, devlet desteği kaç kişiye, kimlere verilecek? 1.500 TL devlet desteği ödemesi hangi şartlarda yapılıyor?



1500 TL ödeme 600 bin kişiye çıkacak



600 bin kişi 1500 TL destek ödemesinden yararlanacak. Ekonomik anlamda sorunsuz bir yaşam sürülemediği gibi birçok yardım projesinden yararlanmadan da temel ihtiyaçlar dahi karşılanamaz duruma geldi. Dar gelirli vatandaşlar için birçok sosyal destek sağlanırken şimdi de evde bakım yardımı konusunda açıklamalar geldi. Devlet evde bakım yardımını özellikle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere yapmaktadır.



Bazı sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için de sağlanan 1.500 TL ödeme ile maddi anlamda bir çok vatandaş rahatlamaktadır.



Gündelik bakım hizmeti için yatıyor



Vatandaşlara devlet tarafından gündelik bakım için yapılan yardım kapsamında 600 bin kişi olacak. Zor durumda olan vatandaşlara 1500 TL ödeme için başvurular devam ediyor. Evde yaşayan kişi sayısına göre bölünerek hesaplanan yardım ücretinden hane yararlanabilmektedir.



Evde bakım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?



15 gün içinde gelecek olan dönüt için yaşadığınız şehrin belediyesine müracaat etmeniz gerekmektedir. Evde bakım aylığı verilen kişilerin bakıma muhtaç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yüzde 50 engelli raporu olan kişilere ve maddi anlamda zor durumda olan kişilere bu ödenek kesinlikle çıkmaktadır.