Başvurular az önce başladı! PTT'den tam 1 yıl boyunca aylık 1230 TL nakit yardım alabilirsiniz. Yardıma muhtaç vatandaşlara PTT'den önemli yardım açıklaması geldi. Tam bir yıl boyunca her ay düzenli olarak 1230 TL nakdi yardım verilecek. Başvuru ekranı bu sabah açıldı. T.C kimlik no son hanesine göre e-devlet üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Peki, PTT 1230 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Devlet, her koşulda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin vatandaşın yanında olmayı sürdürüyor. Bu defa yardım Türkiye Aile Destek paketi adı ile tüm ihtiyaç sahibi kişilere ulaşıyor. Sadece ihtiyaç sahibi olan çalışmayan kişiler değil hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan asgari ücretli ve emekliler de bu ödemeden yararlanabiliyor. Enflasyon rakamları karşısında nasıl geçineceğini kara kara düşünenler için bu yardım İlaç gibi geliyor. Devletin sağladığı yeni aile yardımı için başvuru şartları belli oldu. Başvurular e-Devlet'ten alınacak ödemeler PTT'den yapılacak. İşte şartlar ve merak edilenler…

AİLELERE KİRA YARDIMI SAĞLANACAK

Devlet, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan geçinmekte güçlük çeken hanelere e-devlet üzerinden başvuru yapmaları halinde kira yardımı veriyor. Özellikle son 2 yıl içinde artan kira bedellerini düşünürsek devletin sağladığı bu destek ödemesi son derece önemli nokta e-devlet aracılığı ile başvurular T.C kimlik no son hanesine göre yapılıyor. TC kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaptıktan sonra aile Bakanlığı sekmesi altında bulunan kira yardımı başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Bakanlıktan yapılan uyarıya göre formun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerekiyor.

PTT'DEN KİMLİK KARTI İLE ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Aile Bakanlığı 1230 TL kira yardımı ödemeleri için PTT görevlendirildi. Başvuru formunu doğru bilgilerle dolduran ve ödemesi onaylanan vatandaşların TC kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine giderek ödemelerini alabileceği bildirildi. Kira yardımı başvuru şartları arasında en önemli olan aile içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması nokta Genellikle bu kritere uygun olanların başvuruları kolayca onaylanıyor. Başvurusu onaylananlar ise ödemelerini hemen PTT şubelerinden alabiliyor.

Aile Bakanlığı kira desteği ödemeleri 1 yıl boyunca düzenli olarak veriliyor. Her ay 1230 TL Olarak hesaba yatıyor ancak büyük şehirlerde bu tutar artabiliyor.