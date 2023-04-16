Başvuru formlarını doldurun! Yarın 09.00 itibariyle 10.000 TL hesaplara yatıyor!

Vatandaşlar Ramazan Bayramı’na çok az zaman kala zamlı maaş ödemelerini, zamlı bayram ikramiyelerini ve bankalardan karşılıksız promosyon ödemelerini almaya başladı. Nisan 2023 ayı milyonlarca vatandaş için bir hayli sevinçli geçerken bir haber daha geldi. Yarın 09.00 itibariyle başvuru formunu dolduran tüm vatandaşlara 10 bin TL’ye varan ödemeler yatacak.



Bankalar çeşitli kampanyalar ile müşterilerine taşıt ve konut alımlarında, seyahat, eğitim, sağlık, tatil, gıda, giyim, teknolojik ürün alımı gibi bir çok noktada destek olmaktadır. Bayram öncesinde Yapı Kredi bankası duyurduğu faizsiz taksitli nakit avans ile yine vatandaşların yanında yer aldı. Faizsiz ve taksitli nakit avans demek şimdi toplu nakdi ihtiyaçlar dahilinde kullanarak taksitler halinde yavaş yavaş ödemek anlamına geliyor. Özellikle maaşın yetmediği ihtiyaçların alınmasında oldukça avantajlı olan faizsiz kredi imkanı ilaç gibi bir seçenek oluyor. İşte Garanti BBVA faizsiz kredi kampanyasının ayrıntıları...



KİMLER FAİZSİZ KREDİ ALABİLİR?



Garanti BBVA faizsiz nakit desteğinden faydalanabilecek olan kişiler 18 yaşını doldurmuş vatandaşlardır. 18 yaşını dolduran herkes Garanti BBVA müşterisi olma işlemlerini yapmalarından sonra sıfır faizli taksitli nakit avanslarını yarından itibaren çekebilecekler. Peki, Garanti BBVA müşterisi nasıl olunur?



GARANTİ BBVA MÜŞTERİSİ OLMAK İÇİN



Garanti BBVA mesai saatleri dışında, şubenin açık olmadığı zamanlarda da hizmet vermektedir. Garanti BBVA mobil uygulamasını App Store ya da Google Play mağazalarından indirerek “Müşteri Ol” seçeneğini kullanabilirsiniz. Hafta sonları da müşteri olma işlemleri görüntülü olarak yapılabilmektedir. 08.30 ile 01.00 aralığında bugün yapılan işlemler sonucunda yarından itibaren 10 bin TL taksitli nakit avans ödemenizi hemen kullanabilirsiniz. Üstelik geri ödemesi 6 aya kadar yayılmaktadır.