Başvuru ekranı açıldı! Aile Bakanlığı ile PTT az önce açıkladı 2.392 TL- 3 bin 708 TL arası sosyal yardım şartsız verilecek - Devlet, sosyal yardım bekleyen vatandaşlara ödeme tutarlarını arttırarak destek olmaya devam ediyor. Aile Bakanlığı, hemen hemen tüm ihtiyaç sahiplerine ayrı kalemlerde sosyal destek ödemesi sağlıyor. Çocuk yardımı, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve daha bir çok farklı ödeme düzenli olarak hesaplara yatıyor. Son olarak ise devletten Türkiye Aile Destek yardımı geldi. Dar gelirli olan kişilere bu kapsamda da sosyal yardım imkanı veriliyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte sosyal yardım ödemelerine ilişkin de yeni gelişmeler yaşandı. Aile Bakanlığından yapılan tüm yardımlar, memur maaş zammı ve asgari ücret zammı ile birlikte arttı. Yani sosyal yardımlara yapılan zamlar yüzde 30 ila yüzde 54,5 arasında değişti. Az önce bakanlıktan da duyuru geldi. PTT üzerinden ihtiyaç sahiplerine 2.392 TL- 3 bin 708 TL arası sosyal yardım sağlanacak. Üstelik de tek bir şart doğrultusunda verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni destek paketi için başvuru şartları da duyuruldu. Türk vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması aranan şartlar için arasında yer alıyor. Bu kampanya kapsamında başvurular sosyoekonomik duruma göre değerlendiriliyor. Ödeme de gelir durumuna göre yapılıyor.

AYLIK DESTEK TUTARI NE KADAR?

Aile Destek paketi kapsamında aylık destek tutarı yukarıda da belirttiğiniz gibi kişilerin gelir durumuna ve hane içindeki Kişi sayısına göre değişebiliyor. Verilecek olan destek tutarı şu şekilde:

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL): 450 TL ve altı

Aylık Destek Tutarı (TL): 1.250

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL): 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı

Aylık Destek Tutarı (TL): 1.100

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL): 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı

Aylık Destek Tutarı (TL): 950

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL): 1372,30 TL üzeri ─ 2.835,60 TL'den az

Aylık Destek Tutarı (TL): 850

ÇOCUK BİLEŞENİ DESTEĞİ İLE VERİLİYOR

Çünkü Aile Destek paketi kapsamında aynı zamanda çocuğu olan ailelere çocuk bileşeni ödemesine veriliyor. Bu destek tutarı da yine ailenin gelir durumuna göre farklılık gösteriyor. Ailelerin gelirine göre verilen çocuk destek paketi şöyle:

Hanedeki Çocuk Sayısı: 1-2 çocuklu hanelere

Aylık Destek Tutarı (TL): 350

Hanedeki Çocuk Sayısı: 3 çocuklu hanelere

Aylık Destek Tutarı (TL): 450

Hanedeki Çocuk Sayısı: 4 çocuklu hanelere

Aylık Destek Tutarı (TL): 550

Hanedeki Çocuk Sayısı: 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere

Aylık Destek Tutarı (TL): 650 350 ile 650-TL arasında.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN YAPILIYOR

Aile destek yardımı için başvuru işlemlerini kolaylıkla e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Aile Bakanlığı sekmesi altında başvuru formu bulunmaktadır. Yine Bunun yanı sıra aile yardımı almak için Sosyal Yardımlaşma vakıflarından da başvuru yapmak mümkündür.