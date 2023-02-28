Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak

Çarşı ve mahalle bekçisi personel alımı ilanları son dönemlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerek maaşların yüksek olması gerek çalışma saatlerinin uygun olması nedeniyle 18-55 yaş arası iş arayan kişiler Genellikle bu ilanları takip ediyor. Bekçi alımı ilanı bekleyen kişilere Müjdeli Haber geldi. İŞKUR Kısa bir süre önce personel alımı ilanlarını yayınladı. İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre birçok farklı ilde binlerce personel alımı yapılacak. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI

2023 personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği bekçi alımı ilanları da yayınlandı. Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan duyuruda birçok farklı ilde bekçi alımı gerçekleştirileceği bildirildi. İŞKUR'un paylaştığı ilanlara başvurular İŞKUR'un e- şubesi üzerinden ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Bekçi alımı başvuru şartları da Türkiye İş Kurumu tarafından açıklandı. 18 - 55 yaş arası olan herkes bu ilanlara başvuru yaparak iş sahibi olabilecek.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR bekçi alımı ilanları devlet seçimi değil özel sektör için yayınlandı. Yani özel sektörde bekçi olarak çalışmak isteyenler bu ilanlara başvuru yapabilecek. Yapılan açıklamada bekçi alımı ilanı için yaş şartı olduğu da bildirildi. 18 55 yaş arası olanlar bekçi alımı başvurusu yapabilecek. İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları ise şu şekilde duyuruldu:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Eğitim derecesinin ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu olması gerekir. Yurt dışı okullarda ise aynı denklik belgesine sahip olunması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, kamu haklarından mahrum kalmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş olmamak,

Herhangi bir terör örgütleri ile bağlantılı legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Vardiyalı bir şekilde çalışmaya uygun nitelikleri taşımak

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2023?

İŞKUR'dan bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler Online olarak başvurularını yapabiliyor. İş arayan girişi yaptıktan sonra arama butonuna açık iş ilanları ara yazarak personel alımı yapmak isteyen firmalara ulaşabilirsiniz. Ya da e-devlet üzerinden de İŞKUR bekçi alımı ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.