Başvurmak isteyen için hala vakit var! Vatandaşlara 35 bin TL ödemeler devam ediyor

Vakıfbank ve Ziraat Bankası olmak üzere iki kamu bankası ile Garanti Bankası’ndan vatandaşlara zor zamanlarında destek olmak adına başlatılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödemeleri devam edecek. 3 bankanın başlattığı kampanya kapsamında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya uzatıldı. Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Vakıfbank üzerinden alınan ihtiyaç kredisi ile nakit ihtiyacı çözülebilmektedir. İşlemleri hızlı biçimde gerçekleştirebilecek vatandaşlar için dakikalar değil, saniyeler içinde ödeme hesaba geçmektedir. Peki, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detayları...



Vatandaşların dar günlerinde nakit ihtiyacı olması durumunda krediye başvurması kaçınılmaz. Bu kredinin uygun koşullarla verilmesi ve gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak ise vatandaş için çok daha büyük önem taşıyor. Kredi notu 1200 üstü olan ve sigortalı çalışanlar ile emekliler içinse bu işlemler çok kolay.



Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi



İki kamu bankası olarak Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile Garanti Bankası’ndan alınacak gelir belgesiz ihtiyaç kredisi miktarı 35 bin TL olarak vatandaşlara sunulmaktadır. Kampanya geçerliliği 31 Mart’a kadar devam etmektedir. Vatandaşlara 3 bankanın sağladığı 35 bin TL ihtiyaç kredisi için ise bankalar 36 ay taksitli ödeme tablosu çıkarmaktadır.



36 aya varan vade seçeneklerinden kendi cebinize uygun şekilde taksit sayısını maksimum 36 olarak belirleyebilmektesiniz. Bunlara ek olarak vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak da taksit ödemelerine başlayabilmektedir.



Garanti Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?



Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu öncelikle en yakın şubelerden gerçekleştirilebilmektedir. Fakat ani ihtiyaç halinde oturduğunuz yerden ilgili bankanın mobil uygulamasından da başvuru yapılabilmektedir. Mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılan düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu saniyeler içinde sonuçlanır ve nakit para anında hesaba geçer.