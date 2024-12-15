Başvuran parasını alıyor; Tüm emeklilere 17 bin + 45.000 lira verilecek

Emekliler, banka ile 3 yıllık taahhüt vererek maaş taşıma işlemi gerçekleştirdiklerinde, 17.500 TL’ye kadar ek ödeme alma fırsatını yakalayacak. Ayrıca, Akbank kredi kartı kullanan emeklilere 2.500 TL chip para verilecek.

Promosyon Ödemeleri ve Başvuru Şartları

Akbank, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine 12.000 TL ile 15.000 TL arasında ek ödeme yapmayı vaat ediyor. Bu ödeme, 3 yıllık taahhütle verilen promosyonların bir parçası olarak sunuluyor. Ayrıca, Akbank kredi kartını kullanan emekliler, 2.500 TL chip para kazanacak.

Başvurular, Akbank mobil uygulaması veya internet bankacılığı aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Başvuru yapan emekliler, faizsiz kredi kampanyasından da yararlanma hakkı elde edecek.

Faizsiz Kredi Kampanyası

Akbank, emeklilere yönelik sunduğu faizsiz kredi kampanyası ile 45.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Ancak, bu kampanyadan yararlanmak için, başvuran kişinin Akbank’ta yeni müşteri olması şartı bulunuyor.

Kaynak ve Bilgi: Akbank Resmi Sayfası