Başvuran herkese çıkıyor! Akbank 10.000 TL ödeme yapıyor! Başvurmayan bin pişman

Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını nasıl çözeceklerini artık düşünmek zorunda değil. Anlık maddi sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlar Akbank 10.000 TL ödemesinden faydalanabilir. Günlük hayattaki sıkıntılara yönelik belirlenen 10.000 TL ödeme Akbank’a başvuru yapan herkese veriliyor. İşte sıfır faizli Akbank ödemesi ile ilgili merak edilen detaylar...



Ekonomik problemlerin günümüzde iyice artmasıyla birlikte vatandaşlar maddi anlamda her şeye yetişmekte zorlanıyor. Günlük ihtiyaçları yetiştirmekte zorlanan vatandaşlara ise sıfır faizsiz ihtiyaç kredisi haberi Akbank’tan geldi. Tüm başvuran vatandaşlara çıkan 10.000 TL Akbank ödemesi ile vatandaşlar rahat bir nefes alacak.



Faizsiz ihtiyaç kredisi nasıl alınır?



Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların özellikle ilk kez Akbank müşterisi olması gerekiyor. Akbank yeni müşterisi olan herkese faizsiz nakit avans desteği sağlıyor. Akbank yeni kampanya ile vatandaşlara mobil uygulamadan başvuru yapma kolaylığı da sağlıyor. Müşteri olma işleminin gerçekleştirilmesinin ardından Akbank Direkt üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Birçok kampanya çıkaran Akbank’ın Wings ya da Axess kartlarından birisine başvurduğunuz anda kampanyadan yararlanabilmektesiniz. 10.000 TL nakit desteği anında elinizin altında olur.



Nakit sıkıntısı yaşayan bütün vatandaşlar Akbank 10.000 TL nakit avans desteğinden faydalanabilir. 6 aya kadar vadeli ödeme seçeneği sayesinde de Akbank müşterilerine kolaylık sağlamaktadır. Kampanyaya katılım için son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2023. Detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Akbank resmi internet adresinden veya müşteri hizmetlerinden bilgi alabilmektedir. Akbank müşterisi olun ve yapacağınız Wings ya da Axess kredi kartı başvurusu ile Akbank 10.000 TL ödemeyi hemen alın.