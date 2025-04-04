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Başvuran alıyor; Ziraat Bankası 1.500 TL ve 2.500 TL hediye edecek

Ziraat Bankası, milyonlarca müşterisini sevindirecek Ramazan ayına özel bir Bankkart kampanyası başlattı! Nisan 2025 boyunca geçerli olacak bu kampanya kapsamında, belirlenen sektörlerde yapılan alışverişlere 750 TL’den 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira ödülü veriliyor.

Başvuran alıyor; Ziraat Bankası 1.500 TL ve 2.500 TL hediye edecek

Gürgençler mağazalarından yapılacak elektronik alışverişlerinde de 1.500 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor. İşte kampanyanın detayları…

Ziraat Bankkart Kampanyası ile 1.500 TL’ye Varan Ödül Fırsatı!

Bu kampanya, Bankkart, Bankkart Prestij, Prestij Plus, Bankkart Genç ve Bankkart

Başak kart sahipleri için geçerlidir. Ancak Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir.

Kampanya Ne Zaman Geçerli?

📅 Kampanya 1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyadan yararlanabilmek için alışveriş yapmadan önce katılım sağlanması gerekmektedir. Kampanyaya katılmak için:
✅ Bankkart Mobil uygulaması üzerinden,
✅ bankkart.com.tr adresinden giriş yaparak,
✅ Bankkart POS cihazları üzerinden alışveriş yaparak kampanyaya katılabilirsiniz.

Giyim ve Ayakkabı Alışverişlerine Özel Bankkart Lira Kazanımı

Ziraat Bankası, giyim ve ayakkabı sektörlerindeki üye işyerlerinde yapılan harcamalara özel Bankkart Lira ödülleri sunuyor.

📌 7.500 TL - 14.999 TL arasındaki alışverişlerde: 750 TL Bankkart Lira
📌 15.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 1.500 TL Bankkart Lira

⚠ Önemli Not: Kampanya müşteri bazlıdır ve en fazla 1.500 TL Bankkart Lira kazanılabilir.

Gürgençler Elektronik Alışverişlerine 1.500 TL Bankkart Lira!

Elektronik alışveriş yapmak isteyenler için Gürgençler mağazaları ve gurgencler.com.tr üzerinden yapılacak harcamalara özel 1.500 TL Bankkart Lira ödülü verilmektedir.

Gürgençler Kampanya Detayları

✅ Kampanya Tarihi: 1 - 30 Nisan 2025
✅ Nasıl Katılabilirsiniz?

Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden,
"GURGENCLER" yazarak 4757’ye SMS göndererek,
Alışverişten önce kampanyaya katılım sağlayarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.
📌 25.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 1.500 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

⚠ Önemli Detay: Kazanılan Bankkart Liralar, 20 Mayıs 2025 tarihine kadar sadece Gürgençler mağazalarında kullanılabilir. Kullanılmayan Bankkart Liralar 21 Mayıs 2025’te geri alınacaktır.

Kaynak: Ziraat Bankası resmi web sitesi

Derleme: gazeteoku.com

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