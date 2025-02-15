Başvuran alıyor; SSK'lılara ödenecek toplu para açıklandı

SSK ve Bağ-Kur ayrımı olmadan, emeklilik hakkı kazanamayanlar, ödedikleri primleri toplu olarak geri alabilecek. İşte başvuru süreci ve detayları…

SGK’dan Emeklilik Şansı Kaçanlara Can Suyu

Türkiye’de milyonlarca çalışan, uzun yıllar boyunca prim ödeyerek emeklilik hayalini kuruyor. Ancak bazı sigortalılar, yaş şartını doldursa bile prim gün sayısını tamamlayamıyor ve emeklilik hakkı kazanamıyor. İşte SGK’nın sunduğu toplu prim iadesi sistemi, bu durumda olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Bu yeni düzenleme ile, emeklilik hakkı elde edemeyen sigortalılar ödedikleri primlerin bir kısmını geri alarak maddi kayıplarını telafi edebilecekler.

Kimler Toplu Prim İadesi Alabilir?

SGK’nın sağladığı bu fırsattan yararlanmak isteyenler için bazı şartlar bulunuyor. İşte toplu prim iadesi alabilecek kişilerin genel kriterleri:

✔️ Emeklilik için gerekli yaş şartını tamamlamış ancak prim gününü dolduramamış olmak

✔️ Başvuru yaparak emeklilik hakkından feragat etmek

✔️ SGK’ya yazılı başvuruda bulunmak

Bu şartları taşıyan vatandaşlar, SGK’ya dilekçeyle başvuruda bulunarak ödedikleri primlerin iadesini talep edebilir.

SSK ve Bağ-Kur Arasında Fark Yok!

SGK’nın duyurduğu prim iadesi uygulaması, tüm sigorta kollarını kapsıyor. Yani, hem SSK hem de Bağ-Kur sigortalıları bu haktan yararlanabiliyor.

Herhangi bir meslek ayrımı yapılmaksızın, gerekli şartları sağlayan herkes başvuru yaparak toplu prim ödemesi alabilecek.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Toplu prim iadesinden faydalanmak isteyen sigortalıların yapması gerekenler oldukça basit:

📌 1. SGK’ya Dilekçe ile Başvurun

Bağlı bulunduğunuz SGK il veya ilçe müdürlüğüne şahsen giderek başvurunuzu gerçekleştirin.

📌 2. Primleriniz Hesaplanacak

SGK, sigortalının bugüne kadar ödediği primleri detaylı bir şekilde hesaplayarak toplu ödeme tutarını belirleyecek.

📌 3. Ödeme Banka Hesabınıza Yatırılacak

SGK tarafından onaylanan tutar, doğrudan sigortalının banka hesabına aktarılacak.

SGK Prim İadesi İçin Son Tarih Var mı?

Şu an için SGK, prim iadesi başvuruları için belirli bir son tarih açıklamadı. Ancak sürecin hızlı ilerleyebilmesi için en kısa sürede başvuru yapmakta fayda var.

Kimler Prim İadesi Alamaz?

⚠️ Emeklilik hakkı kazanmış ancak primlerini geri almak isteyenler prim iadesi alamaz.

⚠️ Ödenen primlerin tamamı değil, sadece belirli bir kısmı iade edilir.

⚠️ Başvuru yapmayanlara otomatik bir geri ödeme yapılmaz.