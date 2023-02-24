Başvuran 9 gün sonra parasını alıyor! 1250 TL ödeme yardımı hesaplara geçiyor!

Nakit ihtiyacının arttığı son dönemlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yapılan yardım ödemelerinde de artış oldu. İhtiyacı olanlara 1250 TL nakit desteği sağlanacak. Her ay milyonlarca vatandaşa milyonlarca TL’lik yardım destekleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca sağlanıyor. Peki, 1250 TL yardımı kimler alabilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları nelerdir? 1250 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay çeşitli paketlerle ihtiyaç sahibi olan kişilere ve ailelere yardımlar sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen koşullara uygun kişilere birçok yardım desteği sağlanmaktadır. Mart ayında başlayacak olan 1250 TL yardım başvurusunu yapmak için ise son 6 gün kaldı. Sosyal yardımdan faydalanmak için işlemler oldukça basit. E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımlarına başvuru yapabilirsiniz ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurular gerçekleştirilebilmektedir.



Sosyal yardım paketleri ne kadar? Sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır?

Mart ayında 850 TL ile 1250 TL arasında yapılacak olan sosyal destek başvurusu çok kolaydır. Hanedeki kişi sayısına düşen gelire bakılarak ödemeler yapılmaktadır:



450 TL altındakilere 1250 TL

450 – 911,15 TL arasındakilere 1.100 TL

911,15 – 1372,30 TL aralığındakilere 950 TL

1372,30 – 1833,45 TL aralığındakilere ise 850 TL ödeme yapılmaktadır.

E-devlet üzerinden Aile Destek Yardımı Başvuru formunu doldurarak müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz.