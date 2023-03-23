Başkentten sıcak kulis sızdı! Asgari ücrete ara zam için Cumhurbaşkanı talimat verdi, 10 bin TL masada

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye bomba müjdeyi dün akşam patlattı. Katıldığı bir canlı yayında emeklilere müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması ile birlikte 8.500 TL alan asgari ücretle çalışanlar ise ara zam beklentisine girdi. Asgari ücrete ara zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, asgari ücretliye ara zam var mı ne zaman gelecek? Yeni asgari ücret kaç TL olacak?

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi ve EYT'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde ile adeta bayram öncesi erken Bayram yaşadı. Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı zam açıklaması sonrası Elbette Asgari ücretli çalışanlar da zam beklentisine girdi. Peki, 14 Mayıs seçimleri öncesi asgari ücrete zam gelecek mi? asgari ücrete seçim zammı yapılacak mı? Ankara kulislerinden bomba habersizdi. Seçim öncesi asgari ücretliye de Ara zam geliyor.

EMEKLİ SONRASI GÖZLER ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dün Gece saatlerinde katıldığı bir canlı yayında uzun süreden beri beklenen açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Yapılan bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı Nisan ayından itibaren 7.500 TL olarak emeklinin hesabına geçecek. Ancak bu zam haberi asgari ücretle çalışanları da heyecanlandırdı. Çünkü uzun zamandan beri seçim öncesi onlar da zam talep ediyordu. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi?

ANKARA KULİSLERİNDEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI SIZDI

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde peş peşe zam haberleri gelirken asgari ücretle çalışanlar da zam bekliyor. Milyonlarca Asgari ücretli çalışanın yüzünü güldürecek kulis bilgisi de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına talimat verdiği ve seçim öncesi işçinin gönlünü almak için zam yapılmasını istediği iddia edildi. Ancak asgari ücrete ara zam yapılması için asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor.

Şu an için bir asgari ücret tespit Komisyonu toplantısı beklenmiyor. Fakat seçimler 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Yani nisan ayında asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları için zaman olacak. O sebeple Asgari ücretli çalışanlara zam haberi de Nisan ayında gelebilir. Şu an için kesin bir bilgi bulunmuyor fakat Ankara kulislerinde bu yönde iddialar yoğun bir şekilde dolaşıyor. Nisan ayından itibaren konu ile ilgili resmi bir açıklamanın yapılacağı tahmin ediliyor.