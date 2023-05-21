GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Başkan Erdoğan’dan akşam müjdesi! E-Devlet’ten başvuru yapanlara devlet desteği verilecek

Başkan Erdoğan az önce açıkladı. İhtiyaç sahiplerine akşam müjdesi geldi. E-devlet üzerinden başvuru yapanlara devlet desteği sağlanacak. 11 haneli TC No ile hemen başvuru yaparak alabilirsiniz.

Başkan Erdoğan’dan akşam müjdesi! E-Devlet’ten başvuru yapanlara devlet desteği verilecek

Bugün depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu ve başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Başvuruların kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için yapılan bu güncelleme, depremzedelerin hak sahipliği başvurularını hızlı ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "AFAD'ın hak sahipliği başvurularını e-Devlet üzerinden yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum" dedi. Bu müjdeli haberle birlikte, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve yardımların daha etkin bir şekilde ulaştırılması için önemli bir adım atılmış oldu.

BAŞVURULARIN HIZLI VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiği ziyarette, depremzedelere yönelik yardım süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Köy evlerinin teslimatlarının aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, "AFAD'ın hak sahipliği başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek" şeklinde konuştu. Bu sayede, depremzedelerin başvurularını daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

ERDOĞAN'DAN ARDI ARDINA AÇIKLAMALAR GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlardır:

"Afetin İlk Anından İtibaren Devlet ve Millet Olarak Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik"

"Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk."

ÇOK OKUNAN HABERLER
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti
ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi
TC kimlik NO 0,2,4,6,8 ile bitenlere 7800 TL yardım parası! Tek şartı sağlayanlar alıyor TC kimlik NO 0,2,4,6,8 ile bitenlere 7800 TL yardım parası! Tek şartı sağlayanlar alıyor
Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek
Akbank hesabı olanlara duyuru yapıldı! 1500 TL iade almak için başvuru yapmak yetiyor Akbank hesabı olanlara duyuru yapıldı! 1500 TL iade almak için başvuru yapmak yetiyor
29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek 29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek
SON HABERLER
29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek 29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek
Asgari ücret zammı kesinleşti! Seçimden sonra yüzde 50 ara zam geliyor Asgari ücret zammı kesinleşti! Seçimden sonra yüzde 50 ara zam geliyor
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti
Başkan Erdoğan’dan akşam müjdesi! E-Devlet’ten başvuru yapanlara devlet desteği verilecek Başkan Erdoğan’dan akşam müjdesi! E-Devlet’ten başvuru yapanlara devlet desteği verilecek
Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek
ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi
Akbank hesabı olanlara duyuru yapıldı! 1500 TL iade almak için başvuru yapmak yetiyor Akbank hesabı olanlara duyuru yapıldı! 1500 TL iade almak için başvuru yapmak yetiyor
TC kimlik NO 0,2,4,6,8 ile bitenlere 7800 TL yardım parası! Tek şartı sağlayanlar alıyor TC kimlik NO 0,2,4,6,8 ile bitenlere 7800 TL yardım parası! Tek şartı sağlayanlar alıyor