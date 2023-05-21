Başkan Erdoğan’dan akşam müjdesi! E-Devlet’ten başvuru yapanlara devlet desteği verilecek

Bugün depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu ve başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Başvuruların kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için yapılan bu güncelleme, depremzedelerin hak sahipliği başvurularını hızlı ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "AFAD'ın hak sahipliği başvurularını e-Devlet üzerinden yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum" dedi. Bu müjdeli haberle birlikte, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve yardımların daha etkin bir şekilde ulaştırılması için önemli bir adım atılmış oldu.

BAŞVURULARIN HIZLI VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiği ziyarette, depremzedelere yönelik yardım süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Köy evlerinin teslimatlarının aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, "AFAD'ın hak sahipliği başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek" şeklinde konuştu. Bu sayede, depremzedelerin başvurularını daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

ERDOĞAN'DAN ARDI ARDINA AÇIKLAMALAR GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlardır:

"Afetin İlk Anından İtibaren Devlet ve Millet Olarak Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik"

"Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk."