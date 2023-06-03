Başkan Erdoğan talimat verdi! 750.000 TL geri ödemesiz nakit para milyonlarca kişiye verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan genel seçimler öncesinde geri ödemesiz nakit destek sağlanacağını duyurmuştu. Devlet destekli verilecek olan nakit para, 180.000 TL ile 750.000 TL arasında değişecek. Başvuru sahibinin tercihine göre verilecek olan geri ödemesiz nakit destek belirli şartlar doğrultusunda sağlanacak. Devletten Cumhurbaşkanı onaylı geri ödemesiz nakit para için şartlar ve detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrardan cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında geri ödemesiz kredi müjdesi vardı. Durumu olmayanlara devletten 180 bin TL geri ödemesiz kredi verilecek. Peki, krediye kimler başvurabilir? Şartları nelerdir? İşte detaylar

Seçim sürecinde milyonlarca kişiye verdiği geri ödemesiz kredi imkanı müjdesini hayat geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumu olmayanlara devletin kredi musluklarını açtı. Başvuranların hesabına 180 bin TL yatırılacak.

ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ VAADİYDİ

İş kurmak isteyenlere ödemesiz kredi imkanı sunulacağı açıklandı. 180 bin TL geri ödemesiz kredi verileceği duyuruldu. Başvurularda ilk şart yeni bir iş kurma, teçhizat alma, işini büyütme, iş yeri onarımı var. Başvuruları kabul edilen müşterilere istedikleri miktar 10 Haziran gününe kadar Halkbank tarafından hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Yürürlüğe giren geri ödemesiz kredi başvuruları başladı. Ancak bu krediye yalnızca resmî kurumlar tarafından iş yerinin ağır hasarlı, tamamen yıkılmış veya acil yıkılacak raporu verilmiş kişiler tarafından alınabileceği belirtildi.

750 BİN TL'YE GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Bunun yanı sıra kredi ödemesinin payları ise geleneksel girişimcilere 130.000 TL, ileri girişimcilere ise 750.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Ücret dağılımları ise geleneksel girişicimler için 100.000 TL istihdama, 20.000 TL kuruluş giderlerine, 10.000 TL ise sertifika ücretlerine ayrıldığı belirtildi. Yine ileri girişimciler için makine teçhizat ve yazılım giderleri için 600.000 TL, 100.000 TL istihdam için, 20.000 TL danışmanlık için, 20.000 TL kuruluş giderleri için, sertifika için 10.000 TL olarak açıklanmıştır.