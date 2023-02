Bankaya borcu olanlar bu haberi dikkate alsın! Banka borçlarına açıklama geldi!

Bankalara borcu olan vatandaşlar için bankalar birçok kampanya çıkarabiliyor. İşlemleri hızlı biçimde yaparak alabileceğiniz kredi ile borçları tek kalemde ödemek ise tamamen mümkün. 50.000 TL borç kapatma kredisi alarak 36 ay vade imkanıyla bütün borçlarınızdan kurtulabilir ve tek bir yere size uygun miktarlarda ödemelerinizi yapabilirsiniz. Akbank müşterilerine sağlanan uygun faiz imkanlarıyla müşteriler borçlarından tamamen kurtulabilir.



Vatandaşlar eğer Akbank’ın bu yeni kampanyasından yararlanmak istiyorlarsa öncelikle banka müşterisi olmalıdır. Banka müşterilerine sağlanan 50.000 TL nakit ödeme imkanı borçların tek bir yerde toplanmasını sağlayabilmektedir. Eğer emekli iseniz bu kredi miktarı çok daha yüksek olabilmektedir. Ayrıca yüksek kredi notu olan kişilere de ekstra fırsatlar sunulabilmektedir. Akbank üzerinden çekebileceğiniz uygun faizli kredi ile 50.000 TL hemen hesabınızda olur ve istediğiniz an ATM’den çekip alabilirsiniz.



Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu



Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu ya da Akbank borç kapatma kredisi olarak alabileceğiniz nakit ödeme için işlemler oldukça kolay ve çok kısa sürede yapılabiliyor. İsterseniz her an her yerden mobil bankacılıktan başvuru yapabilirsiniz. Akbank’ın mobil uygulaması olan Akbank Direckt ile anında kredi çekerek tüm ödeme sıkıntılarınızdan kurtulmak mümkün.



Ayrıca internet bankacılığı üzerinden tarayıcıdan giriş yaparak da başvuruda bulunmak tamamen mümkün. Bunlara yabancıysanız ve yüz yüze işlemlerinizi hallederek nakit paranızı hemen elinize almak istiyorsanız tek yapmanız gereken ise size en yakın Akbank şubesine giderek hemen 36 ay vade, düşük faizli 50.000 TL kredinizi almaktır.