Bankaların Nisan ayı promosyon listesi! 7500, 9500, 10.000, 15.000 TL seç beğen al

Bankalar milyonlarca emekliyi maaş müşterisi yapabilmek adına harekete geçti. Peş peşe yeni promosyon rakamları açıklanmaya başladı. nisan ayı bankaların yeni güncel promosyon ücretleri dudak uçuklatıyor. Hem EYT'lilerin emekli olması hem de en düşük emekli maaşının artması ile birlikte bankalarda kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Peki hangi banka Nisan'da ne kadar promosyon verecek? bankaların nisan ayı güncel emekli promosyon ücretleri haberimizde…

Emekli banka promosyon ücretleri 2023 yılında resmen arşa çıktı. Üstelik nisan ayında milyonlarca EYT'linin emekli olacak olması aynı zamanda en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ile birlikte Emekliye banka promosyon ücretlerine de zam yapıldı. Bankalar yavaş yavaş nisan ayı emekli promosyon listelerini açıklamaya başladı. emekliler nisanda rekor promosyon olacak. 3 yıllık maaş taşıma karşılığında verilecek olan promosyon ücretleri meraklı araştırılıyor. Peki hangi banka Emekliye ne kadar promosyon veriyor? 2023 nisan ayı güncel banka banka emekli promosyon listesi haberimizde…

ZİRAAT VAKIFBANK VE HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2023

Devlet bankaları olan Ziraat Vakıfbank ve Halkbank 2023 nisan ayı emekli promosyon ücretleri belli oldu. henüz 3 kamu Bankası promosyon rakamlarına zam yapmadı. Kamu bankalarının maaş aralığına göre emekliye vereceği nisan ayı promosyon miktarları şu şekilde:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

YAPI KREDİ BANKASI NİSAN AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Sosyal güvenlik kurumundan emekli olan tüm emekliler için Yapı Kredi Bankası 3 yıllık Taahhütname karşılığında 7500 TL net promosyon vermenin yanı sıra 1000 TL'de hediye para veriyor. Yapı Kredi'ye maaşını taşıyan tüm emekliler bu ödemeden yararlanabiliyor.

DENİZBANK NİSAN AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Nisan ayında emekli promosyon ücretlerine zam yapan Denizbank 2 şartla promosyon veriyor. maaşını DenizBank'a taşıyan ve aynı zamanda Denizbank mobil uygulamasında kullanılan emekliler 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatından faydalanabiliyor.

GARANTİ BANKASI NİSAN AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi için yüksek promosyon fırsatları sunan Garanti Bankası da 3 yıllık Taahhütname karşılığında rekor promosyon veriyor. emekli maaşını Garanti Bankası'na Taşıyan emekliler net 7.500 TL promosyon alırken kredi kartı kullanmaları durumunda 1000 TL'de ek ödeme alma hakkına sahip oluyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI NİSAN AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Türkiye İş Bankası maaş aralığına göre 3 yıllık taahhüt karşılığında vereceği promosyon rakamlarını güncelledi. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada maaş aralığına göre verilecek promosyon miktarları şöyle oldu:

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL 7.500 TL - 10.000 TL

(10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.

FİNANSBANK NİSAN AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Kamil Finansbank'ta nisan ayına özel yeni promosyon rakamlarını açıkladı. emekliler maaşlarını Finansbank'a taşımaları halinde 8000 TL'ye Varan net promosyon alacak. aynı zamandaCardFinans Emekli emekli kredi kartı kullanan emeklilere yıllık 1200 TL de indirim yapılacak. yani Finansbank'ın yeni promosyonu 9200 TL oldu.

ING BANK NİSAN AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRET

Emekliye özel yeni rakamlarını duyuran ING Bank nisan ayında maaş aralığına göre net 7.500 TL promosyon verecek. promosyon için sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterli ek koşul aranmıyor.

AKBANK NİSAN AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Akbank SSK bağ-kur ve memur emeklisi ile 3 yıllık taahhüt karşılığında vereceği yeni promosyon miktarlarını açıkladı. maaşını Akbank'a Taşıyan emekliye maaş aralığına göre verilecek promosyon tutarları şöyle:

Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.200,

3.500-7.499 lira arasına 4.850 lira,

7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira,

10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.