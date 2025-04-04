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Bankalardan şoke eden ATM kararı; 20.000 TL'niz varsa...

Türkiye’deki bankalar, 20 bin TL altındaki nakit çekim işlemlerini yalnızca ATM’lere taşıdı! 4 Nisan 2025’ten itibaren geçerli olan bu kararla şube yoğunluğunun azaltılması ve dijital bankacılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bankalardan şoke eden ATM kararı; 20.000 TL'niz varsa...

Emekliler ve teknolojiye erişimi kısıtlı vatandaşlar bu değişiklikten doğrudan etkilenecek. İşte detaylar…

Neden Bu Karar Alındı?

Türkiye Bankalar Birliği’nin açıklamasına göre, vezne işlemlerindeki yoğunluğun azaltılması ve maliyet optimizasyonu ana gerekçeler arasında. 2024 verilerine göre, banka şubelerindeki işlemlerin %65’i 20 bin TL altı nakit çekimlerden oluşuyordu. Bu kararla:

Şubelerdeki ortalama işlem süresi %40 azalacak.

ATM kullanım oranlarının %30 artması bekleniyor.

Emekliler ve Düşük Gelirliler Nasıl Etkilenecek?

Türkiye’de en düşük emekli maaşı 14.469 TL olması nedeniyle, milyonlarca emekli maaşını çekmek için şubelere gidiyor. Yeni düzenleme, özellikle 65 yaş üstü ve teknolojiye adapte olamayan kesimi zorlayacak. Bankalar Birliği, "Emeklilere yönelik ATM eğitimleri başlatacağız" açıklaması yapsa da, bu grup için pratik zorluklar devam edecek.

ATM Sayıları Yeterli mi?

Türkiye genelinde 49.847 ATM bulunuyor. Ancak:

Kırsal bölgelerde ATM sayısı yetersiz.

Bazı ilçelerde tek ATM’ye binlerce kişi bağımlı.

Bankalar, mobil ATM uygulamasını (seyyar araçlarla hizmet) yaygınlaştırmayı planlıyor.

20 Bin TL Altı Para Nasıl Çekilecek?

ATM’lerden: Kimlik ve kartınızla işlem yapabileceksiniz.

Mobil Bankacılık: Para çekme talimatı verip, kodu ATM’ye girerek nakit alınabilecek.

SMS Onayı: Bazı bankalar, SMS ile tek kullanımlık şifre gönderecek.

⚠️ Dikkat! ATM’lerden günlük 15 bin TL’ye kadar ücretsiz çekim hakkı bulunuyor.


Bankalardan Açıklama: ‘Yeni Kolaylıklar Geliyor’

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kurumlar, emeklilere özel ATM kullanım rehberleri hazırladıklarını duyurdu. Ayrıca:

75 yaş üstü müşteriler için evden para çekme hizmeti pilot uygulamada.
Şube içi ATM’lerde personel desteği sağlanacak.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Emekliler Derneği, Resmi Gazete.

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