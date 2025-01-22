Bankalardan promosyon alan emekliler diken üstünde; Sakın bu tuzağa düşmeyin

Uzmanlar, emeklileri bu cazip tekliflerle gelen tehlikeler hakkında uyarıyor ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Emekli Maaşlarına Yönelik Promosyon Tutarları Artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düşük emekli maaşlarının %15,75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bu artışın ardından bankalar, maaşlara göre farklı promosyon tutarları sunmaya başladı. Promosyon ödemeleri, maaş dilimlerine göre değişiyor. Örneğin, 10.000 TL'nin altındaki maaşlar için promosyon tutarı 5.000 TL’den başlarken, maaş aralıkları yükseldikçe bu rakam 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bankalar, emekli maaşına göre şu dilimleri belirlemiş durumda:

10.000 TL’nin altında maaşlar

10.000 TL ile 14.999 TL arasındaki maaşlar

15.000 TL ile 19.999 TL arasındaki maaşlar

20.000 TL ve üzeri maaşlar

Promosyon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Masraflar

Emekli maaşına promosyon almak isteyenlerin, bankaların belirlediği bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında, kredi kartı kullanımı, belirli bir harcama taahhüdü gibi ek masraflar yer alabiliyor. Uzmanlar, promosyon anlaşmalarını dikkatlice okumalarını ve olası ek masraflara karşı dikkatli olmalarını öneriyor. Promosyon sözleşmelerindeki bu tür detaylar, emeklilerin beklenmedik maliyetlerle karşılaşmasına neden olabilir.

Sahte Linklere Dikkat: Dolandırıcılık Artıyor

Banka promosyonlarının arttığı bu dönemde, dolandırıcılar da bu fırsatı değerlendirmek için emeklilere yönelik yeni tuzaklar kuruyor. "Promosyon arttı", "Maaşınızı kapınıza kadar getiriyoruz" gibi başlıklarla sahte linkler gönderiliyor. Bu linkler, emeklilerin banka hesap bilgilerini çalmayı amaçlayan dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden yalnızca biri.

Sahte linklere tıklayan emekliler, kendilerine ait banka bilgilerini farkında olmadan dolandırıcılara vermiş oluyor. Bu bilgiler kullanılarak hesaplarındaki paralar hızla aktarılabiliyor.

Güvenli Banka İşlemleri için Öneriler

Uzmanlar, emeklileri bu tür sahte mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Banka işlemleri, yalnızca bankaların resmi internet sitesi veya şubeleri üzerinden yapılmalıdır. Sosyal medya ve SMS yoluyla gelen teklifler konusunda temkinli olunması gerektiği, dolandırıcılıkla mücadele adına oldukça önemli.

Kaynak: Gazeteoku.com