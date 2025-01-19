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Bankalardan kredi çekeceklere güzel haber; Aylık taksitler değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak 2025'te gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi kararı alabilir.

Bankalardan kredi çekeceklere güzel haber; Aylık taksitler değişti

Ekonomistlerin beklentilerine göre, 250 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı güçlü görünüyor. Bu beklenti, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmesine neden oldu.

Özellikle 50.000 TL ve 100.000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranlarında belirgin düşüşler yaşandı. Peki, hangi banka hangi faiz oranlarını sunuyor? Aylık taksitler nasıl değişti? İşte tüm detaylar...

Bankalardan kredi çekeceklere güzel haber; Aylık taksitler değişti12

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Güncel Durum

📌 Faiz indirimi beklentisi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmesine neden oldu.

📌 50.000 TL ve 100.000 TL kredi çekmek isteyenler için en düşük faiz oranları yeniden güncellendi.

📌 Alternatif Bank ve AlBaraka, %2,99 faiz oranıyla kredi sunmaya başladı.

📌 Getir Finans ise %3,55 faiz oranıyla kredi sağlıyor.

Bu gelişmeler, özellikle kredi çekmeyi planlayan bireyler için önemli bir avantaj sunuyor.

50.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Güncel Hesaplama

✅ Faiz oranı: %2,99
✅ Vade süresi: 12 ay
✅ Aylık taksit: 5.293 TL
✅ Toplam geri ödeme: 63.763 TL

📌 24 ay vadede ödeme planı:

✅ Aylık taksit: 3.242 TL
✅ Toplam geri ödeme: 78.046 TL

100.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Güncel Hesaplama

✅ Faiz oranı: %3,55
✅ Vade süresi: 12 ay
✅ Aylık taksit: 11.039 TL
✅ Toplam geri ödeme: 132.467 TL

📌 24 ay vadede ödeme planı:

✅ Aylık taksit: 6.978 TL
✅ Toplam geri ödeme: 167.474 TL

Bankalardan kredi çekeceklere güzel haber; Aylık taksitler değişti12

Faiz Oranları Daha da Düşecek mi?

📌 23 Ocak'ta gerçekleşecek TCMB toplantısı, faiz oranlarının geleceği açısından kritik bir tarih olarak görülüyor.

📌 250 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleşirse, bankaların kredi faiz oranlarını daha da düşürmesi bekleniyor.

📌 Faiz indirimi, kredi kullanacak bireyler için daha uygun ödeme koşulları sunabilir.

📌 Sizce faiz indirimi kredi oranlarını daha da düşürür mü? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Gazeteoku.com

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