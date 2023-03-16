Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?

Masrafların artması, her kalemde gelen yüzde yüzü geçkin zamlar artık vatandaşın isyan etmesine sebep oluyor. Milyonlarca vatandaş bazen ay sonunu getiremiyor, bazen çok acil bir durumda nakit bulmakta güçlük çekiyor. Bu noktada kendilerine uygun şekilde geri ödeyebilecekleri bir nakit arayışına giriyorlar. Vatandaşlar acil ihtiyaçları için nakit çekerken bir de çektiğinden fazlasını ödemek istemiyor. Bu nedenle de arama motorlarında en çok aratılan “Faizsiz kredi veren bankalar” oluyor. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar ile ilgili detaylar...

Son dönemlerde artan maliyetler nedeniyle faizsiz kredi fırsatları da milyonlarca kişinin araştırdığı konulardan birisi oldu. En son meydana gelen olaylar tüm Türkiye’yi çeşitli şekillerde etkiledi. Vatandaşlar acil nakit ihtiyacı duymaya daha çok başladı. Nakit ihtiyacı için ihtiyaç kredisi çekmek bir çözümken yüksek faizli kredilerin geri ödemesiyle de cepler zorlanabiliyor. Birçok bankanın verdiği faizsiz ihtiyaç kredisi ise en iyi çözüm yolu oluyor. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? En yüksek faizsiz kredi veren banka hangisi?



Faizsiz kredi veren bankalar



Yaşanan son olaylar zaten durulmak bilmeyen enflasyonun hem küresel etkilerle hem de yurt içi etkileriyle daha çok artmasına sebep oldu. Vatandaşlar durum böyle olunca faizsiz ihtiyaç kredisi arayışına girerek nakit bulma seçeneğini böyle değerlendirmek istiyor. Akbank’ın başlattığı faizsiz kredi furyası ile başka hangi bankalar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor?



Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi



Akbank, faizsiz ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapıyor. 10 bin TL faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler 6 ay vadeli olarak başvurdukları aynı gün içinde ödemelerini alabiliyorlar. 6 ay vadeye ek olarak 12 ay vadeli seçenek de sunuluyor.



QNB Finansbank faizsiz ihtiyaç kredisi



Faizsiz ihtiyaç kredisini müşterileri 10 bin TL olarak 6 ay vadeli sunuyor.

İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi



İş Bankası, müşterilerine faizsiz ihtiyaç kredisini 5 ay vade ile 10 bin TL olarak yatırıyor.



Yapı Kredi faizsiz ihtiyaç kredisi



Yapı Kredi Bankası’ndan alacağınız faizsiz kredi için 6 ay vade ile 10 bin TL ödeme gerçekleştirilmektedir.



Garanti BBVA faizsiz ihtiyaç kredisi



10 bin TL ödemeyi Garanti Bankası 6 ay vade imkanı ile sunuyor.



Kuveyt Türk faizsiz ihtiyaç kredisi



Kuveyt Türk’ten alınan faizsiz ihtiyaç kredisi miktarı 5 bin TL iken vade sayısı ise 6.



Denizbank sıfır faizli ihtiyaç kredisi



Denizbank’tan alacağınız sıfır faizli ihtiyaç kredisi miktarı 10 bin TL iken 6 ay boyunca ödeyebilirsiniz.