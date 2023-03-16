GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?

Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi ödemesi yapıyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve detayları...

Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?

Masrafların artması, her kalemde gelen yüzde yüzü geçkin zamlar artık vatandaşın isyan etmesine sebep oluyor. Milyonlarca vatandaş bazen ay sonunu getiremiyor, bazen çok acil bir durumda nakit bulmakta güçlük çekiyor. Bu noktada kendilerine uygun şekilde geri ödeyebilecekleri bir nakit arayışına giriyorlar. Vatandaşlar acil ihtiyaçları için nakit çekerken bir de çektiğinden fazlasını ödemek istemiyor. Bu nedenle de arama motorlarında en çok aratılan “Faizsiz kredi veren bankalar” oluyor. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar ile ilgili detaylar...

Son dönemlerde artan maliyetler nedeniyle faizsiz kredi fırsatları da milyonlarca kişinin araştırdığı konulardan birisi oldu. En son meydana gelen olaylar tüm Türkiye’yi çeşitli şekillerde etkiledi. Vatandaşlar acil nakit ihtiyacı duymaya daha çok başladı. Nakit ihtiyacı için ihtiyaç kredisi çekmek bir çözümken yüksek faizli kredilerin geri ödemesiyle de cepler zorlanabiliyor. Birçok bankanın verdiği faizsiz ihtiyaç kredisi ise en iyi çözüm yolu oluyor. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? En yüksek faizsiz kredi veren banka hangisi?  


Faizsiz kredi veren bankalar 


Yaşanan son olaylar zaten durulmak bilmeyen enflasyonun hem küresel etkilerle hem de yurt içi etkileriyle daha çok artmasına sebep oldu. Vatandaşlar durum böyle olunca faizsiz ihtiyaç kredisi arayışına girerek nakit bulma seçeneğini böyle değerlendirmek istiyor. Akbank’ın başlattığı faizsiz kredi furyası ile başka hangi bankalar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor? 


Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi 


Akbank, faizsiz ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapıyor. 10 bin TL faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler 6 ay vadeli olarak başvurdukları aynı gün içinde ödemelerini alabiliyorlar. 6 ay vadeye ek olarak 12 ay vadeli seçenek de sunuluyor.  


QNB Finansbank faizsiz ihtiyaç kredisi 


Faizsiz ihtiyaç kredisini müşterileri 10 bin TL olarak 6 ay vadeli sunuyor. 
İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi 


İş Bankası, müşterilerine faizsiz ihtiyaç kredisini 5 ay vade ile 10 bin TL olarak yatırıyor. 


Yapı Kredi faizsiz ihtiyaç kredisi 


Yapı Kredi Bankası’ndan alacağınız faizsiz kredi için 6 ay vade ile 10 bin TL ödeme gerçekleştirilmektedir.  


Garanti BBVA faizsiz ihtiyaç kredisi 


10 bin TL ödemeyi Garanti Bankası 6 ay vade imkanı ile sunuyor. 


Kuveyt Türk faizsiz ihtiyaç kredisi 


Kuveyt Türk’ten alınan faizsiz ihtiyaç kredisi miktarı 5 bin TL iken vade sayısı ise 6. 


Denizbank sıfır faizli ihtiyaç kredisi 


Denizbank’tan alacağınız sıfır faizli ihtiyaç kredisi miktarı 10 bin TL iken 6 ay boyunca ödeyebilirsiniz. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
12 aya değil, tam 24 aya 0.99 faiz! Başvurular rekor seviyeye ulaşmadan yetişen alacak! 12 aya değil, tam 24 aya 0.99 faiz! Başvurular rekor seviyeye ulaşmadan yetişen alacak!
Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyenlere çare geldi! E-devletten başvurular yapılacak! Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyenlere çare geldi! E-devletten başvurular yapılacak!
E-devlet başvuru ekranı açıldı! 7500 TL yardım parası almak için tek şart var E-devlet başvuru ekranı açıldı! 7500 TL yardım parası almak için tek şart var
Asgari ücretliye sosyal yardım kapısı aralandı! Bu şartı taşıyan çalışanlar 15 bin TL DEVLET yardımı alacak Asgari ücretliye sosyal yardım kapısı aralandı! Bu şartı taşıyan çalışanlar 15 bin TL DEVLET yardımı alacak
Kredi notu düşük olanlar dert etmeyin! PTT sorgulamadan belgesiz 20 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor Kredi notu düşük olanlar dert etmeyin! PTT sorgulamadan belgesiz 20 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
5 milyon çalışana zam geliyor! Kamu işçilerine yüzde 45 zam garantilendi! 5 milyon çalışana zam geliyor! Kamu işçilerine yüzde 45 zam garantilendi!
SON HABERLER
Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?
EYT Yasasının Onaylanması ile Birçok Bankadan Kredi İmkanları! Hangi Bankalar Düşük Faizli Kredi Verecek? EYT Yasasının Onaylanması ile Birçok Bankadan Kredi İmkanları! Hangi Bankalar Düşük Faizli Kredi Verecek?
PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır? PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır?
Doğalgaz faturası ödemeleri 31 Mayıs’a uzadı! 500 TL üstünde faturası gelenler başvurulara akın etti! Doğalgaz faturası ödemeleri 31 Mayıs’a uzadı! 500 TL üstünde faturası gelenler başvurulara akın etti!
Asgari ücretli vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden 734 TL’ye yükseldi! Asgari ücretli vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden 734 TL’ye yükseldi!
İsmet Özçelik: HDP 540 milyon lirayı bir ayda iç eder İsmet Özçelik: HDP 540 milyon lirayı bir ayda iç eder
Yavuz Donat: Ankara Ankara güzel Ankara Yavuz Donat: Ankara Ankara güzel Ankara
Elif Çakır: “Varız diyorlar ama devlet hâlâ yok” Elif Çakır: “Varız diyorlar ama devlet hâlâ yok”