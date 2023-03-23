Bankalardan en az 7.500 TL zamlı emekli maaşına zamlı promosyon! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank ve birçok bankadan güncelleme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde canlı yayında yaptığı açıklamada emekli maaşlarının minimum 7 bin 500 TL olacağını açıkladı. Gelen zamdan sonra ise bankalar bir bir promosyon miktarlarında hareketlenme yaptı. Vatandaşlar emekli maaş zammından sonra promosyon miktarı ne kadar oldu, merak ediyor. Peki, 2023 emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka daha çok emekli promosyonu veriyor?



Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile milyonlarca emekli vatandaş ve birçok emekli olacak EYT’li vatandaş banka promosyonlarının ne kadar olduğun, bankaların bir güncelleme yapıp yapmadığını merak etti. Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası ve diğer bankalarda promosyon miktarı ne kadar? İşte yukardan aşağı doğru emekli promosyonu en çok olan bankalar...



Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?



Garanti Bankası’na 3 yıl taahhütlü olarak emekli maaşını taşıyan emeklilere 4 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arası promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Emekli maaşına göre 3.499 TL’ye kadar alan 4.500 TL alırken, 10.000 TL üzerinde maaş alan vatandaş 7.500 TL alabilecek.



Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?



Ziraat Bankası 3.500 TL altında maaş alana 3.000 TL ödeme yaparken, 3.500 ile 7.500 TL arasında maaşı olana 3.500 TL ödeme yapıyor.



7.500 TL ile 10.000 TL arasında aylığı olan emekli ise 4.500 TL alırken, 10.000 TL üzerindeki emekli maaşına ise 5.000 TL promosyon miktarı yansıyor.



Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar?



Garanti Bankası ise 3.500 TL’nin altında maaşı olan emeklilere promosyon ödemelerini 4.500 TL’den başlatıyor. 10.000 TL üzerinde emekli maaşı olanlara ise 7.500 TL ödeme yapıyor.



ING Bank emekli promosyonu ne kadar?



ING Bank emekli aylığı 3.500 TL’ye kadar olan vatandaşa 5.100 TL ödüyor. 10.000 TL üzerinde emeklisi yatan vatandaş ise ING Bank’tan 8.500 TL promosyon ödemesi alabiliyor.



Denizbank emekli promosyonu ne kadar?



Denizbank emeklilerinden 3.500 TL altı alanlara 3.000 + 3000 olmak üzere 6 bin TL ödüyor. Avantajlı kampanyası sayesinde 10.000 TL üzerinde maaş alanlara ise 10.000 TL ödenmiş oluyor.