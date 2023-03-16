Bankalardan emekliye jest! Müthiş faiz oranları ile 50.000 TL kredi desteği veriliyor

Emekliler, aldıkları maaşlarla geçinmekte güçlük çekerken bankaların verdiği ihtiyaç kredisi desteklerini merakla takip ediyor. Son dönemlerde bankalarda kredi faiz oranlarının da artması nedeniyle özellikle düşük faizli kredi veren bankalar araştırılıyor. Bu konuda da kamu bankaları oldukça öne çıkıyor. Emeklinin derdine derman olan kamu bankaları, en uygun faiz oranları ile emekli kredisi desteği sağlıyor. Kamu bankalarına başvuru yapan emeklilere müthiş faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veriliyor. 50.000 TL'ye kadar tüm ihtiyaçlarınız için kamu bankalarının Kapısını çalabilirsiniz.

Nakit paraya olan ihtiyaç günümüzün koşullarında artmaya devam ediyor. Her geçen gün zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle birçok vatandaş banka kredisi kullanarak ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyor. Ancak bu noktada da bazı bankaların yüksek faiz oranları vatandaşın belini büküyor. Neyse ki devlet bankaları vatandaşın imdadına yetişiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank oranı ile en uygun ihtiyaç kredisi kampanyalarını müşterilerine sunuyor. Düzenli geliri olan 18 yaşından büyük herkes kamu bankalarına başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Düşük faizli 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan kamu bankaları 36 ay vade imkanı sunuyor.

DEVLET BANKALARINDAN VATANDAŞA BÜYÜK FIRSAT

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank, ekonomik krizini etkileyen vatandaşın üzerinde hafifletmek amacıyla yeni Kredi kampanyalarını başlattı. 3 devlet bankası başvuru yapan vatandaşlara en uygun faiz oranı ile 50.000 TL'ye kadar nakit destek sağlıyor. Devlet bankaları düşük faizli kredi kampanyaları kapsamında 18 yaşından büyük olan ve düzenli gelir olan herkese acil nakit desteği veriyor. Gelir belgesi istenmiyor masraf alabiliyor. Kamu bankaları tarafından en uygun faiz oranları uygulanıyor. Kredi puanı 1200 ve üstü olanlar hemen başvuru yaparak düşük faizli kredi desteği alabilir.

MART AYI SONUNA KADAR FAİZ ORANLARI İNDİRİLDİ

Bankaların emekli müşterilerine sunacağı düşük faizli kredi fırsatları Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. 31 Mart tarihine kadar Ziraat Bankası VakıfBank ya da Halkbank şubelerine giderek T.C kimlik kartınızla kredi başvurusu yapabilirsiniz. Düşük faizli ihtiyaç kredisi 50.000 TL'ye kadar sunuluyor. 36 ay vadeli olarak verilen kredi desteği, onay almanız durumunda aynı gün içinde hesaba yatıyor. 18 yaşından büyük ve düzenli geliri olan biriyseniz hiç düşünmeden kamu bankalarına başvuru yaparak acil nakit ihtiyaçlarınızı en uygun faiz oranı ile karşılayabilirsiniz.