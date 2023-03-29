Bankalarda faiz depremi! Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları

Son günlerde her ürün ve hizmette karşılaşılan zam haberleri artık vatandaşı isyan ettirmenin ötesine geçiyor. Vatandaşlar ekstra ihtiyaçlar noktasında özellikle tıkanır hale geldi. Temel ihtiyaçların güç bel karşılandığı şu günlerde acil nakit ihtiyacı yaşanması adeta bir kabus haline geldi. Nereden nakit bulabileceğini şaşıran vatandaşlara ise bankalar yeni kampanyalar ile destek sunuyor.



Vatandaşlara yenilikçi kampanyaları ile fırsatlar sunan bankalarda en çok dikkat edilen ise bankaların faiz oranları. Ramazan ayının içinde olunan şu günlerde vatandaşların nakit problemi yaşamaması adına oldukça uygun koşullarla kampanyalar açıklandı. Mart ayında Ramazan’ın bolluk ve bereketi ile birçok banka adeta kontrolü kaybedip düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatlarını duyurdu. Peki, en düşük faizli ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Düşük faizli ihtiyaç kredisi şartları neler? İşte düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar ve tüm detaylar...



Bankaların faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar kredi veriyor?



ING Bank, ihtiyaç kredisi faiz oranı 2,09’dan 2,39’a yükseldi. Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranı ise 2,09’dan 2,18’e arttı. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı ise 2,99 üzerinden 2,79’a indirildi.



29 Mart 2023 itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranları TEB, ING Bank, İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası’nda ise aşağıdaki şekildedir:



Garanti Bankası



50 bin TL Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara faiz oranı 2,62 olmak üzere 36 ay vade verildiği zaman aylık ödeme miktarı 2 bin 385 TL’dir.



İş Bankası



İş Bankası ihtiyaç kredisi kapsamında 50 bin TL çekecek olan vatandaşa 36 ay vade uygulanması durumunda faiz oranı 1,95 olup aylık 2 bin 102 TL ödeme yapılmaktadır.



Ziraat Bankası



Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere 49 bin 1 TL verildiği takdirde 36 vadeli faiz oranı 1,99 olup aylık 2.076 TL ödeme talep edilmektedir.



TEB



TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı 2,05 olup 50 bin TL çekilmesi ve 36 ay vade belirlenmesi durumunda aylık 2 bin 143 ödeme yapılmaktadır.



Akbank



Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranları 2,09 ile 2,18 olmak üzere 36 ay vadeyle 50 bin TL alındığı zaman ödeme miktarı 2 bin 197 TL’dir.



ING Bank



ING Bank ihtiyaç kredisini 50 bin TL olarak kullanan ve 36 ay vade ile ödemek isteyen kişiler 2,09 ile 2,39 faiz oranlarına göre 2 bin 160 TL aylık ödeme yapmaktadır.