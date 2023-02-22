Bankalar peş peşe açıkladı! 100 bin TL nakit desteği 5 dakikada hesaba yatacak

Acil nakit paraya ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için büyük kampanya başladı. Özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerde vakit ihtiyacını karşılamak isteyenlere bankalar düşük faizli ihtiyaç kredisi verecek. Bankalardan peş peşe açıklama geldi. Nakit paraya ihtiyacı olan herkes başvuru yaparak ihtiyaç kredisi alabilecek. Peki, bankaların Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Hangi bankalar düşük faizli kredi veriyor?

Şubat ayının son günlerine doğru adım adım ilerlerken Akbank ve DenizBank'tan yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geldi. Özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu Zor günlerde vatandaşın acil nakit ihtiyacının farkında olan iki banka düşük faizli ihtiyaç kredisi sağlayacak. Akbank ve Denizbank, 100 bin TL'ye Varan ihtiyaçlarınıza anında çözüm olacak. Hemen bu iki bankaya başvuru yaparak 5 dakikada 100.000 TL alabilirsiniz. Akbank ve Denizbank Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ve detaylar haberimizde…

DÜŞÜK FAİZLİ 100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLADI

Toplu nakit para arayan ve acil nakit için bankalardan kredi kullanmayı düşünenlere Akbank ve DenizBank'tan müjdeli haber geldi. Bu iki banka düşük faizli ihtiyaç kredisi verecek. Üstelik kredi limiti de oldukça yüksek. Başvuru yapanlar 100.000 TL'ye Varan ihtiyaç kredisini alabilecek. Üstelik Sadece 5 dakika içinde. Bankalar düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında başvuru şartlarını ve başvuru adreslerini duyurdu.

DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank düşük faizli kredi kullanmak isteyen müşterileri için başvuru yöntemlerini açıkladı. banka şubelerine giderek T.C kimlik kartınızla başvuru yapabileceğiniz gibi Akbank'ın SMS ile kredi başvurusu sisteminde kullanabilirsiniz. Hızlı ve kolay kredi başvurusu için cep telefonunuzun kısa mesaj bölümüne Kredi yazarak boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaranızı yazabilir ve 44-25'e SMS gönderebilirsiniz. Onay mesajı sadece dakikalar içerisinde cep telefonunuza gelecektir.

Denizbank'ta da kredi başvurusu SMS ile yapılabiliyor. DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapmak için T.C kimlik numarası, boşluk, doğum tarihi yazdıktan sonra 32 80'e kısa mesaj göndermeniz yeterli olacak. Sadece SMS ile değil Denizbank şubelerinden. Mobil bankacılık hizmetlerinden ve internet bankacılığı üzerinden de hızlı kredi başvurusu yapabilirsiniz.

100.000 TL KREDİ 24 AY VADELİ VERİLİYOR

Denizbank ve Akbank acil nakit ihtiyacı olan müşterileri için 100.000 TL kredi çekim limiti oluşturdu. Düşük faiz oranı ile iki banka tarafından sağlanan Kredi 24 ay vadeli olarak sunuluyor. Denizbank ve Akbank'tan kredi kullanmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması, kredi notu 1200 puan ve üstü olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan kişiler 5 dakika içerisinde banka ATM'lerinden düşük faizli kredi alabiliyor. Geri ödemede yine sizin bütçenize uygun şekilde planlanıyor.