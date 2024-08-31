Bankalar muslukları açtı: İşte okul öncesinde 6 ay vadeli sıfır faizli kampanyalar

Artık geri sayım başladı. Hem kamu hem de özel bankalar kesenin ağzını açtı. Okulların açılması ve eğitim öğretimin başlamasına sayılı günler kala aileleri kara kara düşüncelerden kurtaracak yeni kampanyaları bankalar duyurdu.

Ekonomim.com sitesindeki habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Temmuz ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 oranında artış gösterirken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

Ailelere okul öncesinde destek olmak isteyen bankalar, özellikle giyim, kitap ve kırtasiye masraflarını en aza indirmek için kampanyalara başladı. HangiKredi'nin aktardığı verilere göre müşteriler, bankaların 6 ay vadeli 25 bin liraya sıfır faizli kredi imkânından yararlanabiliyor. İşte o kampanyalar:

QNB Finansbank ve Akbank 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans olmak üzere toplam 45.000 TL’ye varan finans desteği sunuyor.

Türkiye İş Bankası 3 ay vadeli 25.000 TL, DenizBank ise 6 ay vadeli 10.000, 3 ay vadeli 15.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL nakit avans imkânı sunuyor.

Tüketiciler ayrıca Garanti BBVA’nın 6 ay vadeli 20.000 ve Enpara’nın 3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredilerinden faydalanabiliyor.

Bankalar, okul masraflarını hafifletmek amacıyla tüketicilere kredi kartı harcamalarında çeşitli avantajlar sunuyor. Türkiye İş Bankası, Enpara, Garanti BBVA, Denizbank, TEB ve Halkbank kredi kartlarıyla yapılan peşin eğitim ödemelerinde, tüketiciler 6 aya kadar faizsiz taksit imkanından faydalanabilir. Ayrıca, Ziraat, Vakıfbank ve Kuveyt Türk bankaları mevcut taksitlere ek olarak 5 taksit daha ekleme fırsatı sunuyor.