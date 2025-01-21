Bankalar kredi faizlerini bu tarihte düşürecek

Otomobil almayı planlayanlar, taşıt kredilerindeki son gelişmeleri merakla takip ederken, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte taşıt kredilerindeki son durum ve önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler hakkında detaylar.

Bankalar Taşıt Kredisi Faiz Oranlarını Düşürmeye Başladı

2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında ciddi bir azalma görüldü.

Bankalar, faiz oranlarını şu şekilde güncelledi:

48 ay vadeli 250 bin TL’lik taşıt kredisi için faiz oranları %3.49 seviyelerine kadar geriledi.

400 bin TL tutarında 36 ay vadeli kredi almak isteyenler ise faiz oranlarının %3.56 ila %3.70 arasında değişkenlik gösterdiğini gözlemliyor.

Bu oranlar, otomobil almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Merkez Bankası’nın 23 Ocak’taki faiz kararı sonrasında, bankaların taşıt kredilerindeki faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor.

Faiz Oranlarının Düşüşü Sektör Beklentilerini Artırıyor

Hayrettin Ertemel, faiz oranlarının düşmesinin yanı sıra kredi büyüme oranlarının ve kredi limitlerinin de önemli faktörler olduğuna dikkat çekti. Ertemel, taşıt kredisi faiz oranlarının, 2020-2023 yıllarına kıyasla oldukça uygun olduğunu belirterek, "Bu dönemle karşılaştırıldığında faiz oranları önemli ölçüde düştü. Ancak global ekonomik koşullar göz önüne alındığında, faiz oranlarının kısa vadede tekrar %1.50-2.00 seviyelerine ulaşması pek olası görünmüyor. Yüzde 2.50-3.00 bandındaki faiz oranları, mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda oldukça uygun kabul edilebilir." dedi.

2024 ve 2025’te Taşıt Kredisi Faizlerinde Düşüş Beklentisi

Ertemel, taşıt kredilerindeki faiz oranlarının yılın ikinci yarısında daha da düşebileceğini ifade etti. Sektördeki satış adetleri konusunda iyimser beklentiler olduğunu belirten Ertemel, "2024 yılı itibarıyla sıfır araç satışlarında önemli bir artış yaşandı ve 2025’te bu satışların 1.5 milyon seviyelerine ulaşması bekleniyor." dedi.

İkinci El Araç Pazarında Fiyatlar Artabilir

Düşen faiz oranlarının, ikinci el araç pazarında da önemli bir etki yaratması bekleniyor. Ertemel, artan talep ile birlikte ikinci el araç fiyatlarının belli bir oranda artabileceğini ancak bu artışın 2024 ve 2025 yıllarında sınırlı olacağını vurguladı. Ertemel, "Fiyatlar büyük oranda artış göstermeyecek, fakat öngörülebilir ve kabul edilebilir oranlarda değişim yaşanacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Gazete Oku - Özel Haber