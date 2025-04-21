GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı

📈 Faiz oranları güncellendi, aylık taksitler değişti! İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi detayları…

Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı

Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 350 baz puan artırarak %46’ya çıkardı. Bu karar, doğrudan konut kredisi faiz oranlarını da etkiledi. Bankalar, artan fonlama maliyetlerini konut kredilerine yansıttı ve faiz oranlarını güncelledi. Ev sahibi olmak isteyenler için en kritik soru ise şu: Hangi banka 1 milyon TL’lik konut kredisinde ne kadar faiz uyguluyor ve aylık taksitler ne kadar tutuyor?

Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı


📊 En Düşük ve En Yüksek Faiz Hangi Bankada?

Konut kredisi faiz oranları banka bazında ciddi farklılık gösteriyor. Şu an itibarıyla:

En düşük faiz oranı: %2,59 (Halkbank)

En yüksek faiz oranı: %5,89 (Şekerbank)

🏦 Banka Banka 1 Milyon TL’lik Konut Kredisi Hesaplaması (120 Ay Vadeli)

✅ Halkbank – %2,59 faiz

Aylık taksit: 27.162,91 TL
Toplam geri ödeme: 3.259.549 TL

✅ Ziraat Bankası – %3,09 faiz

Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam geri ödeme: 3.758.757 TL

✅ Garanti BBVA – %3,09 faiz

Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam geri ödeme: 3.838.207 TL

✅ İş Bankası – %3,10 faiz

Aylık taksit: 31.815,84 TL
Toplam geri ödeme: 3.849.600 TL

✅ Kuveyt Türk – %3,10 faiz

Aylık taksit: 31.815,84 TL
Toplam geri ödeme: 3.841.475 TL

✅ Akbank – %3,15 faiz

Aylık taksit: 32.280,98 TL
Toplam geri ödeme: 3.901.477 TL

✅ TEB – %3,15 faiz

Aylık taksit: 32.280,98 TL
Toplam geri ödeme: 3.898.758 TL

✅ Alternatif Bank – %3,19 faiz

Aylık taksit: 32.654,09 TL
Toplam geri ödeme: 3.931.790 TL

✅ Ziraat Katılım – %3,49 faiz

Aylık taksit: 35.478,30 TL
Toplam geri ödeme: 4.270.596 TL

✅ ING Bank – %3,39 faiz

Aylık taksit: 34.532,12 TL

Toplam geri ödeme: 4.165.638 TL

✅ QNB Finansbank – %2,94 faiz

Aylık taksit: 30.337,30 TL
Toplam geri ödeme: 3.659.266 TL

✅ VakıfBank – %2,99 faiz

Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam geri ödeme: 3.720.000 TL+

✅ Vakıf Katılım – %2,90 faiz

Aylık taksit: 29.970,16 TL
Toplam geri ödeme: 3.618.419 TL

✅ Albaraka Türk – %2,85 faiz

Aylık taksit: 29.512,73 TL

Toplam geri ödeme: 3.556.787 TL

⚠️ Denizbank – %3,81 faiz

Aylık taksit: 38.533,65 TL
Toplam geri ödeme: 4.642.738 TL

⚠️ ICBC Bank – %4,17 faiz

Aylık taksit: 42.012,07 TL
Toplam geri ödeme: 5.086.278 TL

⚠️ Anadolubank – %5,25 faiz

Aylık taksit: 52.613,36 TL
Toplam geri ödeme: 6.331.923 TL

⚠️ Şekerbank – %5,89 faiz

Aylık taksit: 58.961,37 TL
Toplam geri ödeme: 7.092.664 TL

📌 Bu içerik uzman analizine dayanmaktadır ve bilgilendirme amacı taşır. Karar vermeden önce mutlaka detaylı karşılaştırma yapınız.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?