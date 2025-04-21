Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı

Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 350 baz puan artırarak %46’ya çıkardı. Bu karar, doğrudan konut kredisi faiz oranlarını da etkiledi. Bankalar, artan fonlama maliyetlerini konut kredilerine yansıttı ve faiz oranlarını güncelledi. Ev sahibi olmak isteyenler için en kritik soru ise şu: Hangi banka 1 milyon TL’lik konut kredisinde ne kadar faiz uyguluyor ve aylık taksitler ne kadar tutuyor?



📊 En Düşük ve En Yüksek Faiz Hangi Bankada?

Konut kredisi faiz oranları banka bazında ciddi farklılık gösteriyor. Şu an itibarıyla:

En düşük faiz oranı: %2,59 (Halkbank)

En yüksek faiz oranı: %5,89 (Şekerbank)





🏦 Banka Banka 1 Milyon TL’lik Konut Kredisi Hesaplaması (120 Ay Vadeli)

✅ Halkbank – %2,59 faiz

Aylık taksit: 27.162,91 TL

Toplam geri ödeme: 3.259.549 TL

✅ Ziraat Bankası – %3,09 faiz

Aylık taksit: 31.722,98 TL

Toplam geri ödeme: 3.758.757 TL

✅ Garanti BBVA – %3,09 faiz

Aylık taksit: 31.722,98 TL

Toplam geri ödeme: 3.838.207 TL

✅ İş Bankası – %3,10 faiz

Aylık taksit: 31.815,84 TL

Toplam geri ödeme: 3.849.600 TL

✅ Kuveyt Türk – %3,10 faiz

Aylık taksit: 31.815,84 TL

Toplam geri ödeme: 3.841.475 TL

✅ Akbank – %3,15 faiz

Aylık taksit: 32.280,98 TL

Toplam geri ödeme: 3.901.477 TL

✅ TEB – %3,15 faiz

Aylık taksit: 32.280,98 TL

Toplam geri ödeme: 3.898.758 TL

✅ Alternatif Bank – %3,19 faiz

Aylık taksit: 32.654,09 TL

Toplam geri ödeme: 3.931.790 TL

✅ Ziraat Katılım – %3,49 faiz

Aylık taksit: 35.478,30 TL

Toplam geri ödeme: 4.270.596 TL

✅ ING Bank – %3,39 faiz

Aylık taksit: 34.532,12 TL

Toplam geri ödeme: 4.165.638 TL

✅ QNB Finansbank – %2,94 faiz

Aylık taksit: 30.337,30 TL

Toplam geri ödeme: 3.659.266 TL

✅ VakıfBank – %2,99 faiz

Aylık taksit: 30.797,66 TL

Toplam geri ödeme: 3.720.000 TL+

✅ Vakıf Katılım – %2,90 faiz

Aylık taksit: 29.970,16 TL

Toplam geri ödeme: 3.618.419 TL

✅ Albaraka Türk – %2,85 faiz

Aylık taksit: 29.512,73 TL

Toplam geri ödeme: 3.556.787 TL

⚠️ Denizbank – %3,81 faiz

Aylık taksit: 38.533,65 TL

Toplam geri ödeme: 4.642.738 TL

⚠️ ICBC Bank – %4,17 faiz

Aylık taksit: 42.012,07 TL

Toplam geri ödeme: 5.086.278 TL

⚠️ Anadolubank – %5,25 faiz

Aylık taksit: 52.613,36 TL

Toplam geri ödeme: 6.331.923 TL

⚠️ Şekerbank – %5,89 faiz

Aylık taksit: 58.961,37 TL

Toplam geri ödeme: 7.092.664 TL

📌 Bu içerik uzman analizine dayanmaktadır ve bilgilendirme amacı taşır. Karar vermeden önce mutlaka detaylı karşılaştırma yapınız.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi