Bankalar haftayı büyük kampanyalarla kapatıyor! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde düşük faizli bankalar

Bankalar çeşitli kampanyalar ile müşterilerine birçok seçenek sunmaktadır. Sunulan bu avantajlı kampanyalar ile beraber müşteriler ihtiyaç halinde gereken kampanyalardan faydalanmaktadır. Ev, araba alırken ya da nakit gerektiren harcamalar yaparken, bazen yetişemedikleri yerlerde vatandaşlar kredi kullanabilmektedir. Özellikle taşıt ve konut kredisi en çok ihtiyaç duyulanlardan olmuş hale geldi. Vatandaşlar için de kredi çekmek istediklerinde artık “Hangi banka kredisi daha uygun?” sorusu önem taşımaya başladı.



Kredi alırken en çok dikkat edilen noktada alınan miktarın ne kadar faizle ödeneceği oluyor. İşte bu durumda en avantajlı olanı seçmek için araştırmalar önem kazanıyor.



İhtiyaç kredisi



Nakit problemi olan kişiler için en iyi seçenek bankaların sağladığı ihtiyaç kredilerinden faydalanmaktır. İhtiyaç kredisi başvurusu ise oldukça kolay bir işlemdir. Ancak bazı şartlar dahilinde onaylanmaktadır. Kredi notu kredi alırken en önemli noktalardan birisidir. Alacağınız kredinin miktarı ve vade sayısı da etkilenmektedir.



Garanti Bankası ve Akbank, en düşük faizli ihtiyaç kredisini sunan bankalar arasındadır. Yüzde 1,89 faiz oranları ile krediler verebilen garanti bankasının şartları oldukça esnektir. Ayrıca Akbank’ta 1,95 gibi düşük bir faizle kredi verebilmektedir.



Taşıt kredisi başvurusu



Ekonomik koşulların felakete sürüklendiği şu dönemlerde enflasyon artışını durdurmazken özellikle araba ve ev sahibi olmak çok güçleşti. Araç almak isteyen kişilerin artık kredisiz şekilde alması çok güç. Taşıt kredisi almak isteyenler için uygun faiz ve koşullar da çok önemli. En uygun taşıt kredisi ise kamu bankaları olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alınabilmektedir.

Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı 1,69’dan başlıyorken, Ziraat Bankası taşıt kresi faiz oranı 1,64’ten başlıyor.