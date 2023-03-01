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Bankalar 100.000 TL ödeme yapıyor! Daha önce krediniz çıkmadıysa da şimdi çıkıyor!

Daha önce kredi başvurusu yapan, ancak çıkmayan kişilere de 100.000 TL kredi başvurusu onay veriyor! Bankalar 100000 TL ödeme yapıyor! İşte 100000 TL kredi başvurusunun detayları...

Bankalar 100.000 TL ödeme yapıyor! Daha önce krediniz çıkmadıysa da şimdi çıkıyor!

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar bu sıkıntılı günlerde birçok kampanya çıkarabiliyor. Özellikle son günlerde yaşanan ekonomik problemler ve büyük felaket sonucunda birçok vatandaş kredi çekmek mecburiyetinde de kalabiliyor. Bankalar bununla ilgili çok fazla kampanya aracılığıyla vatandaşların geri ödemelerini kolaylıkla yapabileceği paketler hazırlıyor. 


Yapı Kredi Bankası, yenilik yaparak geldi ve 100000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için nakit sağlayacağını duyurdu. Uygun faiz oranları ihtiyaç kredilerindeki en önemli noktayken Yapı Kredi bunu da sağladı. Yapı Kredi İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 100000 TL nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Şubelerden veya cep telefonu aracılığıyla kolay şekilde müracaatlar yapılabilmektedir. Peki, Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Yapı Kredi ihtiyaç kredisi şartları neler?  


Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu ile 100.000 TL nakit para 


Yapı Kredi Bankası aracılığıyla uygun faizli kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik üzerinden yapacağı işlemlerle müracaatlarını yapmaları mümkün. T.C. kimlik sorgulaması ile size çıkan krediyi öğrenerek işlemleri tamamlayabilir ve ödemenizi alabilirsiniz. 100000 TL’ye kadar nakit ihtiyacı başvurularınızda 24 ay geçerli vade imkanı sağlanmaktadır. Almak istediğiniz kredi miktarının başvurusunu mobil uygulama üzerinden de yapabilirsiniz.  


Yapı Kredi ihtiyaç kredisi SMS ile başvuru sonucu öğrenme 


Yapı Kredi ihtiyaç kredisi SMS ile başvuru yapmak için 4411 numarasına mesajınızı gönderebilirsiniz. Mesajda “BIREYSEL, T.C. KİMLİK NUMARASI, AYLIK GELİR, DOĞUM TARİHİ” yer almalıdır. Bu bilgileri SMS yoluyla gönderdikten sonra mesaj olarak yanıt gelecektir. Olumlu olması halinde Yapı Kredi mobil ya da internet bankacılığından eğer müşteri değilseniz şubeye giderek de işlemlerinizi sürdürebilir ve kredinizi hemen hesabınıza alabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz kredi miktarı aynı gün içinde çok kısa bir sürede hesaba yatırılmaktadır.  


3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi 


Mart ayı sonuna kadar Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisini 3 ay ertelemeli olanak sağlayarak müşterilerine vermektedir. Borç kapatma kredisi ya da ihtiyaç kredisi için Yapı Kredi Bankası’ndan alacağınız ödemenin ilk taksitini 3 ay sonra ödeyebilirsiniz. 

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