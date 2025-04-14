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Bankadaki paranıza her an el konabilir! Hemen kontrol edin

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, banka ve kredi kartı kullanımı rekor seviyelere ulaştı.

Bankadaki paranıza her an el konabilir! Hemen kontrol edin

Pandemi süreciyle birlikte neredeyse tüm finansal işlemler temassız ödeme sistemlerine taşındı. Günümüzde market alışverişinden taksi ödemesine kadar pek çok harcama artık banka kartlarıyla yapılıyor. Bu hızlı dönüşüm, beraberinde ciddi bir riski de getiriyor: Unutulan banka hesapları ve kaybolan paralar.

Bankadaki paranıza her an el konabilir! Hemen kontrol edin

Zaman Aşımı Tehlikesi: Hesabınızda Para Kalmış Olabilir!

Banka hesabınızda uzun süredir hiçbir işlem yapmadıysanız, farkında olmadan paralarınızı kaybediyor olabilirsiniz. Türk bankacılık sistemine göre, 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmayan banka hesapları zaman aşımına uğruyor ve içerisindeki para, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

Bu sadece mevduat hesapları için değil, aynı zamanda kredi kartı bağlantılı hesaplar, vadesiz hesaplar ve diğer pasif finansal ürünler için de geçerli.

Nasıl Öğrenebilirim?

Unutulmuş Hesaplarınızı Sorgulamanın Yolları

Binlerce vatandaş yıllar önce açtığı hesapları unuttuğu için ciddi meblağları kaybetti. Ancak bu durumu önlemek ve paranıza yeniden sahip olmak oldukça kolay:

E-Devlet üzerinden TMSF'ye devredilen hesapları sorgulayabilirsiniz.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) sitelerinden kontrol sağlayabilirsiniz. Doğrudan çalıştığınız bankalarla iletişime geçebilir, şubeye giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bankadaki paranıza her an el konabilir! Hemen kontrol edin

Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, bazı detayları gözden kaçırmak ciddi mali kayıplara neden olabilir. Kart kullanım alışkanlıklarınız ne kadar aktif olursa olsun, pasif durumda bekleyen hesaplarınızı unutmayın. Hemen kontrol edin, birikimleriniz boşa gitmesin!

Kaynak: https://www.tmsf.org.tr/

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