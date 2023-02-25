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Bankada 0.66 faizle krediniz hazır! 10.000 TL ihtiyaç krediniz anında yatıyor!

O banka sadece 0.66 faizle 10.000 TL kredi veriliyor! İhtiyaç kredisi almak isteyenler böyle uygun faizli krediyi başka yerde bulamıyor. İşte 10.000 TL ihtiyaç kredisini 0.66 faiz ile alabileceğiniz banka ve diğer detaylar...

Bankada 0.66 faizle krediniz hazır! 10.000 TL ihtiyaç krediniz anında yatıyor!

0.66 faizle Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurunuz onaylanarak hesabınıza 10.000 TL alabilirsiniz. Uygun faizli kredileri tercih eden vatandaşlar bunu Garanti Bankası’nın yeni kampanyasında bulabilir. Garanti Bankası’nın resmi internet adresinden yaptığı açıklamayla ihtiyaç kredisi yalnızca 0.66 faiz oranıyla alınabiliyor. 


36 ay vade imkanı sunan Garanti Bankası görülmemiş bir kampanyaya imza attı. Hem vade sayısının bu kadar yüksek olması hem de faiz oranının düşük olması bütün vatandaşlar için Garanti Bankası’nı cazip kılıyor. Ancak Garanti BBVA müşterisi değilseniz krediden faydalanmak mümkün olmuyor. Bu nedenle öncelikle Garanti Bankası müşterisi olmanız gerekiyor.  


Garanti Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları 


Garanti Bankası yeni kampanyası kapsamında yalnızca 0.66 faiz oranı ile 10.000 TL kredi veriyor. Krediden yararlanmak isteyen kişilerin kredi notu şartını karşılıyor olması gerekiyor. Garanti BBVA, müşterilerinden 1100 kredi üzerinde olanlara ihtiyaç kredisini koşulsuz şartsız veriyor. Eğer çalışıyorsanız ya da emekliyseniz de krediyi alabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra 3 ay erteleme imkanı da bonus bir imkan oluyor. 


Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 


Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak kadar kolay bir şey yok. Hemen şimdi telefonunuzdan mobil uygulama üzerinden veya cep telefonu, tablet, bilgisayar üzerinden internet bankacılığına girerek başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzun cevabı ışık hızıyla gelir ve kredinizde onaylanır onaylanmaz gece gündüz hesabınıza yatar. 

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