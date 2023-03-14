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Bankacılık sektöründe o devir kapandı! Yeni dönemde vatandaşın işlem yapmasına gerek yok!

Bankacılık sektörü bir devri kapattı! Yeni dönemde vatandaşların başvurması gerekmeyecek! Ellerinin altında nakit para hazır olacak! İşte nakit ihtiyacına yeni nesil çözümün detayları...

Bankacılık sektöründe o devir kapandı! Yeni dönemde vatandaşın işlem yapmasına gerek yok!

Vatandaşların ekonomik kriz döneminde ihtiyaçları doğal olarak hiç bitmiyor. Gelen zamlar nedeniyle her geçen gün ihtiyaçlarından ödün vermek zorunda kalan vatandaş nakit bulmakta da zorluk yaşayabiliyor. Aniden oluşan ihtiyaçlarda özellikle nakit bulmak sıkıntıyken bankalar bu noktada vatandaşların en çok güvendiği yer oluyor. Bir sebebi hemen nakit bulabilmekken, diğer sebebi nakti hemen harcayıp kendisine uygun taksitlerle ödüyor olabilmesi. Peki bankacılıkta vatandaşların ihtiyaçlarını kolaylaştıran nedir? Bankalardan nakit desteği nasıl alınır? Bankalar acil nakit fırsatları nelerdir? 


Acil nakit ihtiyacı için yüksek faiz oranlarıyla karşılaşmak da vatandaşların bir diğer problemi olabiliyor. Bankalardan hemen nakit çekmek mümkünken, fazla faizle karşılaşmak da can sıkıcı olabiliyor. Alınan nakdin ne kadar fazlası faiz ödenirse bu vatandaş için o kadar üzücü bir durum. Peki, düşük faizli nakit ihtiyacını vatandaş nasıl karşılayacak? İşte bu noktada devreye giren çözümün detayları... 


Acil nakit avans desteği 


Bankalar günümüzde yalnızca ihtiyaç kredisi ile destek olmuyor. Aynı zamanda kredi kartları ile de nakit çözümü sağlıyor. Herhangi bir yerde aniden nakit ihtiyacınız olduğu zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapmakla uğraşmıyor ve kredi kartından hemen harcama yapabiliyorsunuz. İşte bu kredi kartlarından yapılabilen harcamaya ek olarak vatandaşlar aynı zamanda kredi kartı nakit avans çekme işlemini de gerçekleştirebiliyorlar. Bunun en avantajlı tarafı ise ihtiyaç kredisi faiz oranları yanında daha avantajlı faiz sunulması.  


Merkez Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü 


Öte yandan vatandaşlara geçtiğimiz günlerde güzel bir haber daha geldi. Acil nakit için ihtiyaç kredisi başvurusunu yapıp kenarda naktini bekletebilir. Bunun şu an için vatandaşlara sağladığı avantaj ise Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabitlemesi oluyor.  


Merkez Bankası’ndan yapılan son açıklamaya göre faiz oranları düşürüldü. 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere iki kredi faizi verilirken şimdi bu aynı kredi kartını ya da Kurtaran Mevduat Hesabını kullananlar için yüzde 1.36 faiz imkanı demek oldu. 

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