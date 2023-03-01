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Banka resmi internet adresinden açıkladı! Ev hanımları da kredi çekebilecek! 15.000 TL hazır!

Banka resmi internet adresinden açıklama yaptı! Ev hanımları kredi çekebilecek! Ev hanımlarına 15.000 TL yatıyor. İşte 15.000 TL ev hanımlarına kredinin detayları...

Banka resmi internet adresinden açıkladı! Ev hanımları da kredi çekebilecek! 15.000 TL hazır!

Ev hanımlarına acil ihtiyaç kredisi veriliyor. Bu sıkıntılı zamanlarda çalışmayan ev hanımları da ihtiyaçları için kredi çekebilecek. Ev hanımlarının da dar günlerde nakit ihtiyacına sıkıştığı zaman herhangi bir sigortaları olmasa da kredi çekme hakkı olacak. 


Bir iş yerinde çalışmayan ev hanımları artık kredi çekebilecekler. Hayat pahalılığının giderek artması nedeniyle nakit ihtiyacında da artış oldu. Vatandaşlar acil olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarına anında nakit bulmakta zorlanabiliyor. Özellikle ev hanımlarının acil nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaçlarını giderebilmeleri için kredi verilmeye başlandı. 


Nakit ihtiyacınız varsa ve ev hanımıysanız 15.000 TL krediyi 3 ay ertelemeli olarak alabilirsiniz. Nakit ihtiyacınız hemen hesabınıza yatarken ilk taksiti 3 ay sonra ödemeniz mümkün. Bunun için önemli bir şart var. Daha önceden olan yasal takip ya da kredi borcu bulunmaması gerekmektedir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse 15.000 TL kredi çekebilirsiniz.  


Ev hanımları kredi başvurusu için şartlar nedir? 


Ev hanımlarının kredi çekebilmesi için bazı koşullar söz konusudur. Bu koşullara uyan çalışmayan ev hanımları kredi çekebilmektedir. Ayrıca ölüm aylığı, kira ya da eş maaşı alan kişiler gelir belgesi göstererek daha yüksek kredi alabilmektedir.  


Bunların yanı sıra gayrimenkul ipotek ettirebilmek için de ev hanımı eşin rızası talep edilmektedir. Ev hanımlarına 15.000 TL kredi çekerken 36 ay vade imkanı da verilmektedir. Başvuru yaptıktan sonra kısa süre içinde olumlu veya olumsuz sonuç gelmektedir ve onaylanması halinde hızlı şekilde nakit hesaba geçmektedir.  


Ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri? 


15 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi için ev hanımları Enpara, Aktif Bank, HSBC, Şekerbank, Garanti BBVA’ya başvuru yapabilmektedir. İlk taksiti 3 ay ertelemeli olarak ödeyebilecekleri 15 bin TL’ye kadar krediyi 36 ay vade ile alabilmektedirler.  

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