Banka müşterilerine tek SMS’le 400 TL yatacak! Gıda, kasap, manav alışverişinde

Bankalar müşterilerine sık sık kampanyalar sunmaktadır. Birçok vatandaş da bu kampanyalara katılım sağlayarak normalde yaptıkları harcamaları yine aynı şekilde yaparak kazanç elde etmektedir. Bir banka daha müşterilerini kazançlı çıkaracak kampanyaya imza attı. Bu sefer o bankanın müşterilerinin kazancı tam 400 TL olacak.



Vakıfbank’ın kendi müşterilerine özel hazırladığı kampanya kapsamında Worldcard kullananlar 30 Nisan’a kadar kazanıyor. Manav, şarküteri, gıda, kasap gibi alışverişlerde kullanılan Worldcard ile tam 400 TL harcanabilir Worldpuan kazanılmaktadır. Peki, Vakıfbank kampanya detayları neler? Vakıfbank 400 TL Worldpuan katılımı nasıl yapılır? İşte Vakıfbank Worldpuan kampanyasına dair detaylar...



HARCAMALARA 400 TL WORLDPUAN!



Vakıfbank müşterileri yaptıkları gıda ihtiyacı alışverişleri ile birlikte 400 TL Worldpuan kazanacak. Kampanya kapsamında Worldcard müşterilerinin asıl kartları, ek kartları ve sanal kart ile yapılan harcamalar da dahildir.



VAKIFBANK 400 TL WORLDPUAN SMS KATILIM



Vakıfbank müşterilerine sunulan Worldpuan kampanyasına katılım için tek yapılması gereken “GIDA” yazarak boşluk bıraktıktan sonra kartın son 6 rakamını girmek ve SMS’i 6635’e göndermektir. Ayrıca akıfbank Mobil kullanan müşteriler “Cepte Kazan” kısmından da kampanyaya katılım sağlayabilmektedir. 30 Nisan 2023 kadar süren kampanyadan kazanılan Worldpuanlar 5 Mayıs tarihine kadar hesaplara yüklenmektedir.



VAKIFBANK 400 TL WORLDPUAN KAMPANYASI ŞARTLARI



30 Nisan 2023 tarihine kadar kampanyaya katılan vatandaşlar için 5 Mayıs 2023’e kadar 400 TL Worldpuanları tanımlanmaktadır. 5 Haziran 2023 ise 400 TL Worldpuan’ın kullanılması için son tarihtir. Kullanılmayan Worldpuanlar silinmektedir.