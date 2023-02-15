Banka kartınız varsa bu uyarıyı dikkate alın! 10 gün içinde işlemi yapın, mağdur olmayın!

Bankanın yaptığı uyarıda özellikle vatandaşların 10 gün içinde işlem yapması gerektiği açıklandı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bu günlerde hızlı şekilde işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan uyarıda 10 gün çok düşük faiz imkanlarının sunulacağı ve insanların şu sıkıntılı günleri için bundan yararlanabileceği açıklandı. Resmi internet adresi üzerinden Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada kredi kullanmak isteyen herkese kısa sürede ödeme yapıldığı duyuruldu.



Emekli maaşı üzerinden gerçekleştirilen kredi başvurusunda daha yüksek kredi imkanı da veriliyor. Kredi notu da yapılan ödeme miktarını etkilemektedir. Kredi ödeme hizmeti hızlı şekilde verilirken Yapı Kredi Bankası bu düşük faizli verilen kredilere 10 gün içinde başvuru yapılması gerektiği duyuruldu.



Yapı Kredi başvurusu detayları



Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncelikle en yakın şubeye gidebilirsiniz. Kimliğinizle beraber yapacağınız başvurular sayesinde çok düşük faiz imkanlarından yararlanabileceksiniz. Ayrıca bankaya gitmeden, oturduğunuz yerden işlemleri tamamlamak için internet bankacılığını ya da Yapı Kredi mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Hızlı şekilde hesaplarınıza paranın yatması için belirlenen şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir.



Yapı Kredi başvuru şartları



Vatandaşlara verilecek Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvuruları için politikalarına uygun olmalıdır. SMS ile yapacağınız başvurularda geçerlidir. T.C. kimlik, aylık gelir bilgisi ve doğum tarihini yazarak 4411’e SMS atabilirsiniz. 5 dakika bile olmadan krediniz sonuçlanır.