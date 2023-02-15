GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Banka kartınız varsa bu uyarıyı dikkate alın! 10 gün içinde işlemi yapın, mağdur olmayın!

Banka kartı olanlar mutlaka okumalı! 10 gün içinde işlemi yapın, mağdur olmayın! 10 gün içinde işlem yapacak vatandaşlar nakit konusunda rahatlayacak! İşte ayrıntılar...

Banka kartınız varsa bu uyarıyı dikkate alın! 10 gün içinde işlemi yapın, mağdur olmayın!

Bankanın yaptığı uyarıda özellikle vatandaşların 10 gün içinde işlem yapması gerektiği açıklandı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bu günlerde hızlı şekilde işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan uyarıda 10 gün çok düşük faiz imkanlarının sunulacağı ve insanların şu sıkıntılı günleri için bundan yararlanabileceği açıklandı. Resmi internet adresi üzerinden Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada kredi kullanmak isteyen herkese kısa sürede ödeme yapıldığı duyuruldu. 


Emekli maaşı üzerinden gerçekleştirilen kredi başvurusunda daha yüksek kredi imkanı da veriliyor. Kredi notu da yapılan ödeme miktarını etkilemektedir. Kredi ödeme hizmeti hızlı şekilde verilirken Yapı Kredi Bankası bu düşük faizli verilen kredilere 10 gün içinde başvuru yapılması gerektiği duyuruldu. 


Yapı Kredi başvurusu detayları 


Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncelikle en yakın şubeye gidebilirsiniz. Kimliğinizle beraber yapacağınız başvurular sayesinde çok düşük faiz imkanlarından yararlanabileceksiniz. Ayrıca bankaya gitmeden, oturduğunuz yerden işlemleri tamamlamak için internet bankacılığını ya da Yapı Kredi mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Hızlı şekilde hesaplarınıza paranın yatması için belirlenen şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir.  


Yapı Kredi başvuru şartları 


Vatandaşlara verilecek Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvuruları için politikalarına uygun olmalıdır. SMS ile yapacağınız başvurularda geçerlidir. T.C. kimlik, aylık gelir bilgisi ve doğum tarihini yazarak 4411’e SMS atabilirsiniz. 5 dakika bile olmadan krediniz sonuçlanır. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
1000 TL emekli zammı ne zaman başlıyor? Emeklilere 2000 sonrası yasa ne zaman gelecek? 1000 TL emekli zammı ne zaman başlıyor? Emeklilere 2000 sonrası yasa ne zaman gelecek?
Mart ayında 9000 TL ödeme yapılacak! Tüm emekliler alabiliyor Mart ayında 9000 TL ödeme yapılacak! Tüm emekliler alabiliyor
PTT’den maaş alanlara son dakika duyurusu! O da katıldı 4000 TL maaş promosyonu verecek PTT’den maaş alanlara son dakika duyurusu! O da katıldı 4000 TL maaş promosyonu verecek
Akaryakıt fiyatları şirazeden çıktı! Zam ve indirim peş peşe geldi Akaryakıt fiyatları şirazeden çıktı! Zam ve indirim peş peşe geldi
Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek
A101 fiyatları yarı yarıya düşürdü! Listede yüzlerce ürün var, 17 Şubat’ta sona erecek, yetişen alır A101 fiyatları yarı yarıya düşürdü! Listede yüzlerce ürün var, 17 Şubat’ta sona erecek, yetişen alır
SON HABERLER
32 gün sonra 5000 TL kazandıracak o formül! 32 gün sonra 5000 TL kazandıracak o formül!
Garanti BBVA'dan emekliye akşam müjdesi! O ödemeler güncellendi, başvuru için acele edin Garanti BBVA'dan emekliye akşam müjdesi! O ödemeler güncellendi, başvuru için acele edin
Yarın artık kullanılamayacak! Kredi kartı sahiplerinin dikkatine! Yarın artık kullanılamayacak! Kredi kartı sahiplerinin dikkatine!
PTT annelere nakit destek ödeyecek! Ev Hanımlarına devlet desteği için şartlar açıklandı PTT annelere nakit destek ödeyecek! Ev Hanımlarına devlet desteği için şartlar açıklandı
Altında kritik durum! Çok dikkatli olunmalı! Altın konusunda uzman uyarısı Altında kritik durum! Çok dikkatli olunmalı! Altın konusunda uzman uyarısı
Banka kartınız varsa bu uyarıyı dikkate alın! 10 gün içinde işlemi yapın, mağdur olmayın! Banka kartınız varsa bu uyarıyı dikkate alın! 10 gün içinde işlemi yapın, mağdur olmayın!
Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek
İndirimde son gün! Migros’ta tüm raflar boşalmadan yetişin! Böyle indirim görülmedi İndirimde son gün! Migros’ta tüm raflar boşalmadan yetişin! Böyle indirim görülmedi