Banka kartı olanlar dikkat! 31 Mayıs 23:59’a kadar başvuru yapana 2500 TL karşılıksız ödeme

Ziraat Bankası'ndan müşterilerine Mayıs ayının en önemli kampanyası duyuruldu. banka kart kullanıcıları için çok önemli bir kampanyaya imza atan Ziraat Bankası, 31 Mayıs gece yarısına kadar başvuru yapan müşterilerine 2500 TL tutarında karşılıksız Ödeme yapacak. Ziraat Bankası'nın yeni avantajlı kampanyası herkesin dikkatini çekti. kampanyanın Ayrıntıları da tek tek açıklandı. son başvuru tarihini kaçırmadan Ziraat Bankası'ndan tam 2500 TL destek ödemesi alabilirsiniz

Ziraat Bankası, müşterilerine duyurduğu yeni kampanyasıyla birçok fırsatı sunmaya devam ediyor. Banka, müşterilerine farklı kategorilerde indirimler ve avantajlar sağlayan bu kampanya ile memnuniyetlerini artırmayı hedefliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS 2023

Bankanın açıklamasına göre, kampanyaya katılan müşteriler, 2.500 Türk Lirası'na kadar Bankkart Lira kazanma fırsatına sahip olacaklar. Bu kapsamda, Bankkart ile TatilBudur'da tek seferde yapılacak 12.500 Türk Lirası - 17.499 Türk Lirası arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 1.000 Türk Lirası, 17.500 Türk Lirası - 24.999 Türk Lirası arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 1.750 Türk Lirası, 25.000 Türk Lirası ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde ise 2.500 Türk Lirası Bankkart Lira hediye edilecektir.

ZİRAAT BANKASI KAMPANYANIN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında, TatilBudur'da yapılacak alışverişlerde belirli tutarlarda Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile katılım sağlanabiliyor. Kazanılan Bankkart Liraları 7 Haziran 2023 tarihinde hesaba yüklenecek ve 10 Temmuz 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanya bireysel kartlar için geçerli olup, bazı harcama türleri kampanyaya dahil değildir. İptal veya iade durumunda Bankkart Liraları geri alınacaktır. Detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi kaynaklarına başvurulmalıdır.

12.500 Türk Lirası ile 17.499 Türk Lirası arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 1.000 Türk Lirası Bankkart Lira,

17.500 Türk Lirası ile 24.999 Türk Lirası arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 1.750 Türk Lirası Bankkart Lira,

25.000 Türk Lirası ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde ise 2.500 Türk Lirası Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki bilgiler Ziraat Bankası'nın kampanyasına ilişkin olup, kampanya detayları ve şartları banka tarafından değiştirilebilir. Güncel bilgileri ve detayları öğrenmek için Ziraat Bankası'nın resmi kaynaklarına başvurmanız önerilir.