Banka kartı olan SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisine geri ödemesiz 9000 TL destek ödemesi

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi aldıkları müjdelerle birlikte adeta Bayramı şenlik havasında geçiriyor. Önce en düşük emekli maaşına 2000 TL artış yapıldı ardından bayram ikramiyesi 900 TL'lik artışla 2000 TL'ye yükseltildi. Bayramdan hemen önce zamlı maaşlar ve zamlı bayram ikramiyesi emeklilerin hesaplarına geçti. Ancak emekliye müjdeler bayramdan sonra da gelmeye devam edecek. Emeklilerin hesabına net 9000 TL Ek ödeme yapılacak. Bu defa müjdeli haber bankadan geldi.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlara bayramdan önce devletten peş peşe müjdeler verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuş ardından da AK Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş bir açıklama yaparak Bayram ikramiyesinin 2000 TL olarak ödeneceğini duyurmuştu. Üstelik bu zamlı Maaşlar tarihinden önce Ramazan Bayramı'ndan hemen birkaç gün önce hesaplara yattı. En düşük emekli maaşı alan emeklenin cebine karşılıksız ve geri ödemesiz 9.500 TL nakit destek girdi. Emekliye müjdeler Bayramdan sonra da devam ediyor. Milyonlarca emeklinin maaşını güncelleme yapılmasının ardından bankalarda harekete geçti.

EMEKLİYE BAYRAMDAN SONRA 9.000 TL KARŞILIKSIZ ÖDEME

Emekli maaşı alan herkese ilgilendiren duyuru bu sabah saatlerinde geldi. Bayramdan sonra banka kartı olan emeklinin hesabına Finansbank tarafından tam 9.000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz nakit destek yatırılacak. Milyonlarca emekli başvuru şartı ile bu ödemelerden yararlanabilecek. Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre 7500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler başvuru yapabilecek. Başvuru için 30 Nisan'a kadar süreniz var.

TEK ŞARTLA BANKA PROMOSYONU VERİLECEK

Finansbank tarafından emekliye tek bir şartla banka promosyonu verilecek. Finansbank güncel emekli promosyon ücretlerinden faydalanmak isteyen emeklilerin emekli maaşı aldıkları hesaplarını Finansbank'a taşımaları gerekiyor. 3 yıllık promosyon sözleşmesine imzalayan emekliler karşılıksız ve geri ödemesiz 9.000 TL banka promosyonu alabiliyor. Finansbank güncel emekli promosyon ücretlerini duyururken aynı zamanda emekliye başka müjdeleri de sıraladı. Finansbank müşterisi olan ve maaşını 3 yıl boyunca bankadan almak ayrı veren emekliler düşük faizli kredi fırsatlarını da değerlendirebilecek. Finansbank'ın emekliye özel sunduğu İhtiyaç kredisinde faiz oranları son derece düşük oldu. Ayrıca maaşını Finans Bank'a taşıyarak maaş müşterisi olan emeklilere ücretsiz havale ve EFT ayrıcalığı da tanınıyor. Yani emekli maaş müşterisi olan herkes Finansbank'ın avantajlarından faydalanabiliyor.