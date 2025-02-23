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Banka hesabınızı kontrol edin! Halkbank emeklilere 12.500 TL yatırıyor!

Halkbank, SGK emeklilerine özel 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor!

Banka hesabınızı kontrol edin! Halkbank emeklilere 12.500 TL yatırıyor!

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt eden emekliler, belirlenen kriterlere göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon alabilecek. Ayrıca, emekliler maaş promosyonlarına ek olarak ihtiyaç kredisi imkânından da yararlanabiliyor.

Peki, Halkbank emekli promosyon kampanyasından nasıl faydalanılır? İşte detaylar…

Halkbank Emekli Promosyon Kampanyası Şartları

🔹 Maaşını Halkbank’tan alma taahhüdü veren SGK emeklileri, promosyon ödemesi alabilecek.

🔹 Promosyon ödemesi, emeklinin aldığı maaş tutarına göre değişecek.

🔹 SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahipleri de 5.000 TL promosyon alabilecek.

🔹 Halkbank’tan birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon tutarı, toplam maaş üzerinden hesaplanacak.

🔹 Daha önce promosyon alan müşteriler, başvuru sırasında varsa önceki promosyonlarının iadesini yaparak yeni kampanyadan yararlanabilecek.

Emekliler Ne Kadar Promosyon Alacak?

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahipleri 5.000 TL

Halkbank Emekli Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekliler, promosyon başvurularını kolayca gerçekleştirebilir:

📱 Halkbank Mobil Uygulaması Üzerinden:

➡ Halkbank Mobil > İşlemler > Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu menüsüne girerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

➡ Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden başvurunuzun durumunu takip edebilir veya promosyon iadesi yapabilirsiniz.

💻 İnternet Şube Üzerinden:

➡ Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Promosyon Başvurusu sekmesini kullanarak promosyon başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

➡ Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden başvurunuzu takip edebilir veya iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank’tan Emeklilere Ekstra Avantajlar!

Halkbank, emeklilere sadece promosyon ödemesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda avantajlı faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi desteği de sağlıyor. Bu sayede emekliler, finansal ihtiyaçlarını karşılamak için ek destek alabiliyor.

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Kaynak: gazeteoku.com

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